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59 минут назад

Офтальмолог перечислила симптомы опасных заболеваний

RT на русском

Офтальмолог Анна Легконогова рассказала, что дискомфорт в глазах порой может быть симптомом опасного заболевания.

Офтальмолог перечислила симптомы опасных заболеваний
Фото: unsplashunsplash

В беседе с «Москвой 24» она предупредила, что неприятные ощущения в глазах могут говорить о развитии заболеваний, способных привести в том числе к потере зрения.

К опасным симптомам относятся, например, отёк и сильное покраснение век. При их проявлении стоит обратиться к врачу.

«Если есть заболевания глазницы, их необходимо лечить в стационаре. Воспалительный процесс может перейти на ткани и оболочки головного мозга, а это будет угрожать жизни пациента»,

— добавила Легконогова.

О развитии воспалительных заболеваний может говорить выраженная краснота глаз и появление выделений.

Вызывать обеспокоенность также должно состояние, когда у человека появляется частичная неспособность видеть, ощущение, будто в глаз что-то попало, в глазах появляются искры или вспышки.

Болезни и лекарства,
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