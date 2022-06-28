Что такое синдром усталых надпочечников

Синдром усталых надпочечников врачи называют болезнью нашего времени, которым болеют около 80% людей. "Рамблер" выяснил, что это за болезнь.
Надпочечники – маленькие парные железы, которые располагаются в области поясницы, над верхней частью почек и являются частью эндокринной системы.
Надпочечники вырабатывают гормоны, которые регулируют обмен веществ, процессы роста, половое созревание, реакции возникновения стресса и множество других процессов.
Надпочечники отвечают за реакцию организма на стресс, синтезируя гормоны адреналин и кортизол.
Если стресс происходит постоянно, то надпочечники перестают выполнять свои функции. И вырабатывают большее или меньшее количество гормонов, в связи с этим возникает депрессия, перепады настроения, рассеянность, забывчивость и другое.
Дисфункция надпочечников влияет и на работу других органов. Сердце работает на предельных нагрузках, может воспалиться поджелудочная железа, нервная система и головной мозг замедляют свою работу.
Помимо стресса на работу надпочечников влияет недостаток сна, плохое питание, отсутствие физических упражнений, воздействие токсинов из окружающей среды. Чтобы выяснить, в каком состоянии находятся надпочечники необходимо обратиться к эндокринологу.
Важно понимать, что усталость при нарушениях в организме сохраняется даже после семи и более часов сна. А голод просыпается через несколько часов после обеда.
При проблемах с надпочечниками может наблюдаться гипотиреоз, изменение массы тела, падение глюкозы в крови, немотивированные боли в теле, боль в коже головы, неуклюжесть, одышка, частое мочеиспускание, мышечная слабость, боли в пояснице.
"До 2015 года проверить работу надпочечников можно было с помощью анализа крови на кортизол, АКТГ и сбора суточной мочи на кортизол. Это было крайне неудобно, из-за привязки ко времени. Ни одна лаборатория, кроме стационарных, не делала анализ на кортизол в 00:00. А без этого показателя оценить функцию надпочечников невозможно. С 2015 года появился метод оценки кортизола слюны", - объясняет эндокринолог Мурзаева Ирина.
На ранних стадиях наладить работу организма может помочь правильное питание, достаточное потребление воды и снижение потребления соли, режим сна и отдыха, а также внимательное отношение к своему ментальному здоровью.
Иногда работа надпочечников портится после длительного приема таблеток или депрессивных эпизодов. Но в некоторых случаях проблемы может спровоцировать различные заболевания.