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28 июня

На юге России выявили новый штамм конго-крымской лихорадки

Мира Маркина

На юге России специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

На юге России выявили новый штамм конго-крымской лихорадки
Фото: pxherepxhere

"В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов)",

– уточняется в сообщении пресс-службы.

По данным ВОЗ, данный вирус чаще всего передается людям от клещей и домашнего скота. Людям от людей он может передаваться при тесном контакте с кровью, а также биологическими выделениями и жидкостями.

Вирус ККГЛ провоцирует вспышку тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10–40%.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о вирусе, из-за которого в Британии объявлено ЧП.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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