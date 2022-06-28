На юге России выявили новый штамм конго-крымской лихорадки

На юге России специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

"В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов)",

По данным ВОЗ, данный вирус чаще всего передается людям от клещей и домашнего скота. Людям от людей он может передаваться при тесном контакте с кровью, а также биологическими выделениями и жидкостями.