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2 часа назад

Медик раскрыла возможные осложнения солнечного удара

Мира Маркина

Терапевт Наталья Винарская в беседе с "Известиями" раскрыла опасные последствия солнечного удара.

Медик раскрыла возможные осложнения солнечного удара
Фото: pxherepxhere

Медик отметила, что симптомы солнечного удара могут проявиться как сразу, так и спустя пару часов после пребывания на солнце. Чаще всего пациенты сталкиваются с головокружением, тошнотой, головной болью, повышенной температурой, учащенным пульсом, слабостью и сонливостью.

По словам терапевта, если человеку стало плохо на улице, нужно перенести его в тень, а после расстегнуть или снять одежду. Это поможет ему постепенно охладиться. Резкое охлаждение не рекомендовано, поскольку может негативно отразиться на сердце. По этой же причине не стоит поливать пострадавшего из холодного душа. Лучше завернуть его во влажное полотенце и напоить прохладной водой.

"Если же температура не снижается и симптомы нарастают, уже при 38,5-39 градусах нужно вызывать скорую. Из-за солнечного удара могут пострадать сердце, нервная система, почки, так как происходит интоксикация организма и активируются воспалительные реакции",

– подчеркнула специалист.

Чтобы избежать солнечного удара, врач советует не выполнять какие-либо работы на открытом солнце с 11 до 17 часов. Кроме того, не стоит выходить на улицу, если температура тела уже повышена – например, из-за ОРВИ.

Собираясь на прогулку, нужно отдавать предпочтение светлой легкой одежде, надевать головной убор и пить больше воды.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что пить в жару, чтобы нормально функционировать.

Болезни и лекарства,
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