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18 минут назад

Доктор рассказал о необратимых последствиях инсульта

Vse42.ruиещё 1

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев отметил, что, помимо ограничения физических и умственных способностей, инсульт нередко может привести к летальному исходу.

Доктор рассказал о необратимых последствиях инсульта
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами медик отметил, что большое число людей в России сталкивается с инсультом, однако лишь немногие способны благополучно вернуться к привычному образу жизни. По словам специалиста, если человек избежал проблем, пережив первый микроинсульт, то это не гарантирует, что в будущем такая же ситуация пройдет без последствий. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

– Если был один инсульт, который не привел к инвалидности, то это не значит, что второй и третий гарантированно обойдут человека стороной. Чаще всего за микроинсультами следует инвалидизирующее нарушение церебрального кровообращения, – цитирует СМИ врача.

Шугушев отметил, что человек, столкнувшийся с инсультом, рискует получить инвалидность, при которой он становится слабоумным, теряет правильную моторику движений, а в худшем случае его ждет смерть.

– Например, он не может внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, происходит ограниченность движений, – пояснил кардиолог.

По словам специалиста, каждый третий инсульт в стране заканчивается летальным исходом.

Болезни и лекарства,Инсульт,
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