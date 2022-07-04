Доктор рассказал о необратимых последствиях инсульта

В разговоре с журналистами медик отметил, что большое число людей в России сталкивается с инсультом, однако лишь немногие способны благополучно вернуться к привычному образу жизни. По словам специалиста, если человек избежал проблем, пережив первый микроинсульт, то это не гарантирует, что в будущем такая же ситуация пройдет без последствий. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".