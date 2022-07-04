Доктор рассказал о необратимых последствиях инсульта

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев отметил, что, помимо ограничения физических и умственных способностей, инсульт нередко может привести к летальному исходу.
В разговоре с журналистами медик отметил, что большое число людей в России сталкивается с инсультом, однако лишь немногие способны благополучно вернуться к привычному образу жизни. По словам специалиста, если человек избежал проблем, пережив первый микроинсульт, то это не гарантирует, что в будущем такая же ситуация пройдет без последствий. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
– Если был один инсульт, который не привел к инвалидности, то это не значит, что второй и третий гарантированно обойдут человека стороной. Чаще всего за микроинсультами следует инвалидизирующее нарушение церебрального кровообращения, – цитирует СМИ врача.
Шугушев отметил, что человек, столкнувшийся с инсультом, рискует получить инвалидность, при которой он становится слабоумным, теряет правильную моторику движений, а в худшем случае его ждет смерть.
– Например, он не может внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, происходит ограниченность движений, – пояснил кардиолог.
По словам специалиста, каждый третий инсульт в стране заканчивается летальным исходом.