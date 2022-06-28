Названы страны с самой высокой заболеваемостью оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о 3 413 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян в 50 странах. Об этом говорится в информационном бюллетени организации.

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Большинство выявленных случаев — 86% — приходится на Европу. На первом месте по заболеваемости — Великобритания (793 человека), затем Германия (521 человек) и Испания (520 человек).

Единственный на данный момент летальный исход после заражения зарегистрирован в Нигерии.