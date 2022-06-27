При каких симптомах необходимо идти к врачу-хирургу

Хирург – врач, который занимается лечением самых разных патологий с помощью оперативного вмешательства. Его помощь пациентам нужна тогда, когда консервативное лечение с помощью медикаментов системного и местного действия уже невозможны. Хирург занимается устранением обширных ран и разрывов, лечением патологий органов брюшной полости, травм конечностей, разнообразными новообразованиями доброкачественной природы и прочими анатомическими дефектами, которые сами не могут пройти. Но не всегда прием хирурга нужен только тогда, когда речь уже идет об операции, иногда он может проконсультировать пациента в амбулаторных условиях поликлиники или многофункционального медицинского центра, чтобы поставить диагноз и определить, нужно ли оперативное вмешательство.
Перед тем как попасть на консультацию к хирургу, нужно определиться со специализацией врача, потому что хирурги также имеют определенное приоритетное направления. Существуют хирурги-онкологи, хирурги-ортопеды, пластические хирурги, хирурги-урологи, сосудистые хирурги или хирурги общей практики. Конечно, любой хирург знает анатомию человека, но более узкая специализация позволяет детально разобрать проблему пациента, назначить ему верное лечение, подобрать оптимальный метод операции, если она нужна, а также успешно ее провести.
На приеме врач обязательно выслушивает пациента, собирает анамнез, уточняет детали, осматривает его и пальпирует. При необходимости могут назначаться лабораторные анализы или исследования, например, МРТ, КТ, рентген, УЗИ и прочие. Не затягивайте поход к врачу, если есть такая необходимость, ведь часто хирургические патологии прогрессируют, осложняя дальнейшее лечение.