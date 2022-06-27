При каких симптомах необходимо идти к врачу-хирургу

Хирург – врач, который занимается лечением самых разных патологий с помощью оперативного вмешательства. Его помощь пациентам нужна тогда, когда консервативное лечение с помощью медикаментов системного и местного действия уже невозможны. Хирург занимается устранением обширных ран и разрывов, лечением патологий органов брюшной полости, травм конечностей, разнообразными новообразованиями доброкачественной природы и прочими анатомическими дефектами, которые сами не могут пройти. Но не всегда прием хирурга нужен только тогда, когда речь уже идет об операции, иногда он может проконсультировать пациента в амбулаторных условиях поликлиники или многофункционального медицинского центра, чтобы поставить диагноз и определить, нужно ли оперативное вмешательство.

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Когда нужно записаться к хирургу

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наличие любого новообразования, которое может быть визуально заметно, либо просто пальпироваться;

наличие самых разнообразных грыж, которые могут локализовываться в разных частях тела;

доброкачественные новообразования кожи – липомы, атеромы, папилломы;

родинки, которые уже определены дерматологом как доброкачественные, но мешают пациенту и подлежат удалению;

абсцессы, гнойные раны;

кисты, фурункулы;

ожоги и гематомы;

необходимость провести биопсию;

внезапная острая боль в животе или грудной клетке;

травмы самого разного происхождения или локализации – грудной клетки, головы, конечностей;

припухлости, отечность, лимфостаз;

повреждения кожи, которые требуют сложной специализированной обработки. Ни одни изменения в состоянии здоровья не должны оставаться незамеченными. Записаться на прием к хирургу нужно в следующих ситуациях и симптомах:

Как проходит прием врача-хирурга

Перед тем как попасть на консультацию к хирургу, нужно определиться со специализацией врача, потому что хирурги также имеют определенное приоритетное направления. Существуют хирурги-онкологи, хирурги-ортопеды, пластические хирурги, хирурги-урологи, сосудистые хирурги или хирурги общей практики. Конечно, любой хирург знает анатомию человека, но более узкая специализация позволяет детально разобрать проблему пациента, назначить ему верное лечение, подобрать оптимальный метод операции, если она нужна, а также успешно ее провести.