Симптомы рака легких, возникающие задолго до диагноза

Британская организация Cancer Research UK провела исследование, выявив 12 симптомов развития рака легких. Данные симптомы появляются минимум за полгода до постановки диагноза.
Специалисты проводили исследование вместе с Национальным институтом рака Великобритании. По статистике, лишь 10% больных выживают в течение 10 и более лет. В большинстве случаев рак легких можно предотвратить .
В список наиболее выделяющихся симптомов входят:
— Кровохарканье
— Кашель
— Хрипы в груди
— Боль в костях
— Потеря веса
— Свистящее дыхание
— Повышенная утомляемость
— Боль в груди
— Боль в спине
— Одышка
— Увеличение лимфоузлов
— Утолщение концевых фаланг пальцев
Первые восемь пунктов могут появиться у больного человека за полгода до постановки диагноза.
Помимо этого, ученые установили, что все симптомы, кроме потери веса, могут появиться и гораздо раньше — за год до диагноза.