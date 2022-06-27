Симптомы рака легких, возникающие задолго до диагноза

Британская организация Cancer Research UK провела исследование, выявив 12 симптомов развития рака легких. Данные симптомы появляются минимум за полгода до постановки диагноза.

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Специалисты проводили исследование вместе с Национальным институтом рака Великобритании. По статистике, лишь 10% больных выживают в течение 10 и более лет. В большинстве случаев рак легких можно предотвратить .

В список наиболее выделяющихся симптомов входят:

— Кровохарканье

— Кашель

— Хрипы в груди

— Боль в костях

— Потеря веса

— Свистящее дыхание

— Повышенная утомляемость

— Боль в груди

— Боль в спине

— Одышка

— Увеличение лимфоузлов

— Утолщение концевых фаланг пальцев

Первые восемь пунктов могут появиться у больного человека за полгода до постановки диагноза.