Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
34 минуты назад

Восемь симптомов рака легких могут появиться за шесть месяцев до постановки диагноза

runews24.ruиещё 3

Британская организация Cancer Research UK провела исследование, выявив 12 симптомов развития рака легких. Данные симптомы появляются минимум за полгода до постановки диагноза.

Симптомы рака легких, возникающие задолго до диагноза
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты проводили исследование вместе с Национальным институтом рака Великобритании. По статистике, лишь 10% больных выживают в течение 10 и более лет. В большинстве случаев рак легких можно предотвратить .

В список наиболее выделяющихся симптомов входят:

— Кровохарканье

— Кашель

— Хрипы в груди

— Боль в костях

— Потеря веса

— Свистящее дыхание

— Повышенная утомляемость

— Боль в груди

— Боль в спине

— Одышка

— Увеличение лимфоузлов

— Утолщение концевых фаланг пальцев

Первые восемь пунктов могут появиться у больного человека за полгода до постановки диагноза.

Помимо этого, ученые установили, что все симптомы, кроме потери веса, могут появиться и гораздо раньше — за год до диагноза.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители