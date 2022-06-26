Терапевт заявил о высоком риске простуды летом

Бытует мнение, что летом риск заражения респираторными инфекциями снижается. Однако существуют факторы, которые провоцируют заболевания человека в жаркий период.

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О коварстве летней жары, которая скрывает за собой риск заражения ОРВИ, рассказал доктор Алексей Хухрев в эфире радио Sputnik. Терапевт также дал несколько советов, как не подхватить вирус в период отпусков и летнего отдыха. По словам специалиста, летом человек действительно реже подвергается переохлаждению, поэтому иммунитет становится крепче и заражение ОРВИ не так угрожает здоровью, как в весенне-осенний период.

Однако летом есть риск попасть под дождь. Даже если летний дождь теплый, лучше всего избегать выхода на улицу без зонта. Как утверждает эксперт, нахождение в мокрой одежде на сквозняке очень опасно.

"Когда мокрая одежда обдувается, то она начинает забирать у человека тепло. При этом переохлаждение может наступить даже во время жары. Если это произошло, то у человека на какое-то время снижается способность противостоять вторжению вирусов и бактерий", - объяснил терапевт.