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15 минут назад

Повышенную потливость назвали предвестником инсульта

Inc-News

Внимательно реагируя на все изменения в своем организме, можно успеть предупредить беду. Источник фото: opoteПо словам медиков, многие недуги в их начальной стадии можно разглядеть самим еще до того, как поставлен диагноз.

Повышенную потливость назвали предвестником инсульта
Фото: Inc-NewsInc-News

Например, если появились слабость, усталость, одышка и главное, повышенное потоотделение даже не в жару и не во время работы, это может указывать на приближающийся инсульт.

На самом деле повышенная потливость может оказаться симптомом другого недуга или даже обычного переутомления.

Но в любом случае специалисты советуют проверить свои подозрения у врачей и при необходимости пройти обследование. Цена такой бдительности будет жизнь.

Болезни и лекарства,
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