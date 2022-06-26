Повышенную потливость назвали предвестником инсульта

Внимательно реагируя на все изменения в своем организме, можно успеть предупредить беду. Источник фото: opoteПо словам медиков, многие недуги в их начальной стадии можно разглядеть самим еще до того, как поставлен диагноз.
Например, если появились слабость, усталость, одышка и главное, повышенное потоотделение даже не в жару и не во время работы, это может указывать на приближающийся инсульт.
На самом деле повышенная потливость может оказаться симптомом другого недуга или даже обычного переутомления.
Но в любом случае специалисты советуют проверить свои подозрения у врачей и при необходимости пройти обследование. Цена такой бдительности будет жизнь.