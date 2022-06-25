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48 минут назад

Врачи назвали три напитка, увеличивающих риск болезней сердца в жару

Вечерняя Москва

Врачи считают, что употребление трех видов напитков в жаркую погоду увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний.

Врачи назвали три напитка, увеличивающих риск болезней сердца в жару
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Потребление этих напитков в жаркую погоду может значительно увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и неожиданных ударов, — говорится в сообщении.

Так, в списке оказались алкоголь, кофе и сладкие напитки. По мнению экспертов, прием алкоголя усиливает потерю жидкости, что чревато эффектом обезвоживания.

Кофе, в свою очередь, способно создавать определенное напряжение в сосудах и стимулировать физиологические процессы, включая скачки артериального давления, передает «МедикФорум».

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина заявила, что во время жары у человека замедляется пищеварение. Поэтому жареное мясо надолго остается в кишечнике.

Это грозит серьезными проблемами со здоровьем и может привести к онкологии. Так, врач рекомендует добавлять к мясному шашлыку еще и овощной.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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