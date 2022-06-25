«Мы всегда после укуса рекомендуем обращаться за медицинской помощью. Это связано с тем, что у нас в северном полушарии достаточно много клещей, а эти паразиты могут передавать не только энцефалит, но и множество других заболеваний, в том числе и особо опасных. Например, чуму или тиф», – объяснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.