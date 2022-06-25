До конца первой декады июня 175 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. У 74 из них обнаружили клещевой вирусный энцефалит. Об этом сообщил ранее Роспотребнадзор.
Примерно такие значения наблюдались каждый год. Специалисты рекомендуют обязательно обращаться к специалисту.
«Мы всегда после укуса рекомендуем обращаться за медицинской помощью. Это связано с тем, что у нас в северном полушарии достаточно много клещей, а эти паразиты могут передавать не только энцефалит, но и множество других заболеваний, в том числе и особо опасных. Например, чуму или тиф», – объяснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.
Смотрите видео о том, какие симптомы сопровождают укус, почему так опасен клещевой энцефалит и в каких регионах чаще всего встречаются клещи.
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