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2 часа назад

Энцефалит. Как не стать инвалидом после летней прогулки: видео

Диана Товсепова

До конца первой декады июня 175 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. У 74 из них обнаружили клещевой вирусный энцефалит. Об этом сообщил ранее Роспотребнадзор.

Примерно такие значения наблюдались каждый год. Специалисты рекомендуют обязательно обращаться к специалисту.

«Мы всегда после укуса рекомендуем обращаться за медицинской помощью. Это связано с тем, что у нас в северном полушарии достаточно много клещей, а эти паразиты могут передавать не только энцефалит, но и множество других заболеваний, в том числе и особо опасных. Например, чуму или тиф», – объяснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Смотрите видео о том, какие симптомы сопровождают укус, почему так опасен клещевой энцефалит и в каких регионах чаще всего встречаются клещи.

Ранее мы писали о том, как часто нужно стирать подушки, чтобы не столкнуться с пылевым клещом.

Болезни и лекарства,Видео,Дмитрий Еделев,Роспотребнадзор,
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