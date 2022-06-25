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3 часа назад

Ученые сообщили, что витамины в виде добавок могут быть бесполезны

Волгоградская правда

В последнее время большую популярность набирают всевозможные поливитамины и пищевые добавки. Но американские ученые считают, что это пустая трата денег.

Ученые сообщили, что витамины в виде добавок могут быть бесполезны
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей КаширскийИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский

Сотрудники Северо-Западного университета изучили результаты 84 исследований о влиянии разных препаратов на здоровье человека. Их работа выявила недостаточность доказательств того, что поливитамины или добавки предотвращают сердечно-сосудистые или раковые заболевания у здоровых людей.

Специалисты не рекомендуют принимать добавки с бета-кератином и витамином Е, так как от них нет чистой пользы в снижении смертности и риска развития заболеваний сердца и сосудов.

Ученые рассказали, что уменьшить вероятность указанных заболеваний и рака могут фрукты, а также овощи. Именно из них можно получить необходимые организму витамины и минералы.

Страдающим от дефицита витаминов могут потребоваться добавки, например, кальция или витамина D, но их не стоит принимать самостоятельно. Такие назначения должен делать специалист.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

Болезни и лекарства,
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