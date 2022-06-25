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2 часа назад

Кардиолог перечислил нетипичные симптомы сердечного приступа

РИА "ФедералПресс"

Какие нетипичные симптомы за много месяцев до сердечного приступа могут сигнализировать об опасности, рассказал в беседе со СМИ врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Кардиолог перечислил нетипичные симптомы сердечного приступа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже дольше, прежде чем произойдет сердечный приступ»,

– Варфоломеев.

Чаще всего симптомом сердечного приступа являются сильная и мучительная боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка. Но есть и другие маркеры, с помощью которых тело предупреждает о готовящемся приступе. Чаще всего «нетипичные» симптомы наблюдаются у женщин, пишет «МедикФорум». Главные из них: усталость, общее чувство беспокойства, смутный дискомфорт, боль в спине или животе, снижение выносливости.

«Оба типа симптомов могут возникнуть за несколько месяцев до того, как произойдет настоящий сердечный приступ»,

– предупреждает врач.

Болезни и лекарства,
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