Кардиолог перечислил нетипичные симптомы сердечного приступа

Какие нетипичные симптомы за много месяцев до сердечного приступа могут сигнализировать об опасности, рассказал в беседе со СМИ врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
«У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже дольше, прежде чем произойдет сердечный приступ»,
– Варфоломеев.
Чаще всего симптомом сердечного приступа являются сильная и мучительная боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка. Но есть и другие маркеры, с помощью которых тело предупреждает о готовящемся приступе. Чаще всего «нетипичные» симптомы наблюдаются у женщин, пишет «МедикФорум». Главные из них: усталость, общее чувство беспокойства, смутный дискомфорт, боль в спине или животе, снижение выносливости.
«Оба типа симптомов могут возникнуть за несколько месяцев до того, как произойдет настоящий сердечный приступ»,
– предупреждает врач.