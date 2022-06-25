Кардиолог перечислил нетипичные симптомы сердечного приступа

Какие нетипичные симптомы за много месяцев до сердечного приступа могут сигнализировать об опасности, рассказал в беседе со СМИ врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Чаще всего симптомом сердечного приступа являются сильная и мучительная боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка. Но есть и другие маркеры, с помощью которых тело предупреждает о готовящемся приступе. Чаще всего «нетипичные» симптомы наблюдаются у женщин, пишет «МедикФорум». Главные из них: усталость, общее чувство беспокойства, смутный дискомфорт, боль в спине или животе, снижение выносливости.