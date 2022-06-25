Врач напомнил об опасности вспышки эпидемии гриппа в этом году

С началом глобальных политических событий многие забыли про то, что когда-то в мире свирепствовала пандемия коронавируса. Однако сегодня все чаще звучит точка зрения, что коронавирус нас «расслабил», снизил иммунитет к инфекции гриппа. Ждать ли активную вспышку инфекции с началом сезона, в комментарии для «Слово и Дело» рассказал врач Сергей Грошев.

Сегодня уже редко вспоминают о пандемии коронавируса, свирепствовавшей в мире на протяжении двух лет. Однако сегодня становится ясно: несмотря на все несчастья, у пандемии было одно неоспоримое положительное последствие. За это время не случилось ни одной привычной для нас ежегодной вспышки заболеваемости гриппом. В этом помогли многочисленные ограничения, которые, несмотря на шквал критики, оказались эффективны не только против коронавируса, но и против гриппа. А это значит, что ближайшая эпидемия гриппа может стать намного более тяжелой, чем предыдущие.

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Дело в том, что с начала 2020 года люди стали жить более изолировано и обособленно. Ношение масок, социальное дистанцирование, удаленная работа, ограничение поездок - все это защищало от коронавируса, но сильно ослабило общий иммунитет. Когда грипп вернется, он может найти намного больше восприимчивых людей. Это может вызвать еще больший всплеск заболеваемости, чем мы наблюдали раньше.

Врач Сергей Грошев в комментарии для «Слово и Дело» подтверждает: количество заболевших гриппом за прошедшие два года действительно сильно сократилось, однако грипп никуда не исчезал – в стационары нередко поступали пациенты с сочетанием COVID-19 и гриппа.

«Грипп как болезнь, никуда не делся. Вирус продолжает жить рядом с нами, что сохраняет актуальность вакцинации от гриппа перед началом очередного сезона. Есть все основания предполагать, что прививка позволит защититься от инфекции. Кстати, есть несколько серьёзных исследований, которые доказывают, что вакцинация против гриппа ассоциируется со снижением многих, казалось бы, не связанных заболеваний - развития деменций вообще, и болезни Альцгеймера, в частности, равно как и острых нарушений мозгового кровообращения», — объясняет врач, напоминая о необходимости прививки от гриппа.

При субъективных аргументах против вакцинации в осенне-зимний период важно соблюдать уже хорошо известные и ставшие привычными гигиенические меры: ношение масок, частое и тщательное мытье рук, ограничение контактов с людьми с признаками ОРЗ. Все эти способы одинаково эффективно помогают в профилактике любой ОРВИ.

По словам врача, рассчитывать на уже имеющуюся иммунную защиту от гриппа довольно сложно по двум причинам. Во-первых, вирус гриппа является самым быстро изменчивым микроорганизмом, что сильно осложняет задачу для иммунной системы: ей практически каждый год приходится сталкиваться с модифицированной версией вируса. Это, конечно, не полностью обесценивает тренировку иммунитета в виде контакта с инфекцией год назад, но значительно снижает её эффективность.

«Именно по причине изменчивости вируса гриппа прогноз по ожидающемуся штамму возбудителя в данном году ВОЗ сообщает производителям вакцины уже в текущем году, а не значительно раньше, чтобы прививка была максимально эффективной», — подчеркнул врач.

Чтобы рассмотреть вторую причину, надо вспомнить, что иммунитет делится на жидкостный (гуморальный) и клеточный компоненты. Первый из них относительно краткосрочный: концентрация иммуноглобулинов при отсутствии контакта человека с возбудителем снижается довольно быстро, в течение нескольких недель-месяцев. В то же время, клеточная иммунная память, наоборот, стойкая и сохраняется годами. Соответственно, если бы мы переболели гриппом год или три назад, «профилактическая польза» от этих эпизодов была бы сравнимой.