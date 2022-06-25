Обнаружен новый фактор риска инсульта для женщин

Новое исследование показывает, что женщины, у которых был выкидыш или мертворождение, имеют повышенный риск инсульта. Он растет с каждым новым таким инцидентом.

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Наше исследование основано на данных 618 851 женщины из Австралии, Китае, Японии, Нидерландах, Швеции, Великобритании и США. Участницы были в возрасте от 32 до 73 лет, когда впервые включились в исследования, и наблюдались в среднем в течение 11 лет.

За время наблюдения у 9265 (2,8%) женщин был по крайней мере один несмертельный инсульт, а у 4003 (0,7%) женщин — смертельный. В целом, у 91 569 (16,2%) участниц в анамнезе были выкидыши, а у 24 873 (4,6%) — мертворождения.