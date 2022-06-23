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2 часа назад

Врач назвал потенциальных разносчиков оспы обезьян

Ura.Ruиещё 1

Дети могут стать главными распространителями оспы обезьян из-за их эффективной иммунной системы. Они могут выглядеть здоровыми, но в то же время играть роль переносчиков инфекции. Об этом сообщил врач-педиатр Антон Равдин.

Врач назвал потенциальных разносчиков оспы обезьян
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Любой пациент с оспой обезьян — это потенциальная угроза массового распространения. Дети в этом отношении (распространении инфекции — прим. URA.RU) — самые опасные товарищи. Они, как правило, легко переносят вирусные заболевания, поэтому к ним применяются самые легкие ограничительные меры», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Равдин отметил, что при заболевании COVID-19 взрослого изолировали. Когда болели дети, то все считали его болезнь несерьезной. Такой ребенок мог заразить от 10 до 30 человек. Если вдруг оспа обезьян будет распространяться, то будет примерно так же.

Ранее микробиолог Виталий Зверев в разговоре с URA.RU заявил, что оспа обезьян тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями и проблемами иммунной системы. При этом специалист считает, что новой пандемии не будет.

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Болезни и лекарства,Виталий Зверев,
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