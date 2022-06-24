Опасно ли самому доставать клеща

Находясь в городе, я рекомендую немедля обратиться за медицинской помощью. Если вы пребываете далеко от города и медицинская помощь вам недоступна, не ждите, пока клещ присосётся к коже, сразу снимите его. Для этого вам потребуется баночка или иная герметично закрывающаяся емкость, вместе с клещом положите в неё слегка влажную тряпочку или салфетку. В одной емкости не должны находиться клещи, снятые с нескольких человек.



Извлекать клеща нужно аккуратно, не повредив его. Желательно сохранить клеща живым. Делать это лучше всего вращающимися движениями. Старайтесь не раздавить клеща, не отрывайте головку от туловища, иначе микробы, которые потенциально в нем есть, тонким слоем распределятся на нашей коже, и мы вчешем их еще глубже. Это делать категорически запрещено. После удаления клеща тщательно помойте руки с чистящим средством.

Беседин Андрeй Виктoрoвич Семейный врач, терапевт, профпатолог