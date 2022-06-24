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1 час назад

Опасно ли самому доставать клеща

Анна Шутова
Беседин Андрeй Виктoрoвичэксперт

Что делать, если после прогулки на природе вы обнаружили на теле клеща? Насколько опасно доставать его самостоятельно и чем чреват укус насекомого? Спросили кандидата медицинских наук, семейного врача, терапевта Андрея Беседина.

Опасно ли самому доставать клеща
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, часто люди не замечают укус клеща. Первые симптомы появляются через несколько часов. Спустя несколько дней ощущается слабая тянущая боль. На месте укуса начинается воспаление, возможно нагноение или зуд.

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Находясь в городе, я рекомендую немедля обратиться за медицинской помощью. Если вы пребываете далеко от города и медицинская помощь вам недоступна, не ждите, пока клещ присосётся к коже, сразу снимите его. Для этого вам потребуется баночка или иная герметично закрывающаяся емкость, вместе с клещом положите в неё слегка влажную тряпочку или салфетку. В одной емкости не должны находиться клещи, снятые с нескольких человек.

Извлекать клеща нужно аккуратно, не повредив его. Желательно сохранить клеща живым. Делать это лучше всего вращающимися движениями. Старайтесь не раздавить клеща, не отрывайте головку от туловища, иначе микробы, которые потенциально в нем есть, тонким слоем распределятся на нашей коже, и мы вчешем их еще глубже. Это делать категорически запрещено. После удаления клеща тщательно помойте руки с чистящим средством.
Беседин Андрeй Виктoрoвич
Беседин Андрeй ВиктoрoвичСемейный врач, терапевт, профпатолог

Врач призвал обязательно отнести клеща в лабораторию. Как правильно, исследование занимает три дня.

С доктором обсуждается необходимость экстренной профилактики от клещевого энцефалита, если регион не эндемичный, то, как правило, сначала ждут результатов анализа. При укусе клеща в организм человека могут попасть бактерии, вызывающие: миямото-боррелиоз, анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, пятнистые лихорадки, а также известные всем клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).
Беседин Андрeй Виктoрoвич
Беседин Андрeй ВиктoрoвичСемейный врач, терапевт, профпатолог
Болезни и лекарства,
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