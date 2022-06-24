Опасно ли самому доставать клеща

Что делать, если после прогулки на природе вы обнаружили на теле клеща? Насколько опасно доставать его самостоятельно и чем чреват укус насекомого? Спросили кандидата медицинских наук, семейного врача, терапевта Андрея Беседина.
По словам медика, часто люди не замечают укус клеща. Первые симптомы появляются через несколько часов. Спустя несколько дней ощущается слабая тянущая боль. На месте укуса начинается воспаление, возможно нагноение или зуд.
Врач призвал обязательно отнести клеща в лабораторию. Как правильно, исследование занимает три дня.