Пульмонолог рассказал о смертельной опасности храпа

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал об остановке дыхания во сне — синдроме обструктивного апноэ сна. О смертельной опасности храпа он рассказал News.ru.

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По словам Овечкина, апноэ — это серьезное заболевание, которое хорошо поддается лечению и часто связано с избыточным весом. Он указал на то, что храпящий человек может задохнуться во сне, поскольку храп является одним из признаков апноэ.

«Дыхание во сне начинает становиться малоэффективным, снижается уровень насыщения крови кислородом, что в определенный момент и приводит к остановке дыхания и последующей смерти», — предостерегает он.

Храп, объясняет эксперт, вызывается ослаблением мышц глотки, и при нависании они могут блокировать бронхолегочные пути, перекрывая доступ кислорода в организм. «То есть если человек храпит, то это достаточно веское основания для посещения врача», — заключил Овечкин.