Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал новое поручение Роспотребнадзора о принятии дополнительных мер в связи с риском возникновения в стране чумы. Его слова приводит издание Life.ru.
Врач отметил, что даже при том, что рисков развития эпидемии чумы нет, России стоит быть начеку, ведь если заболевание обретет новые формы, то это уже может стать реальной угрозой.
"Бактерии чумы водятся у грызунов и сусликов, которые могут заразить человека. Если чума перейдёт в новую форму, тогда это действительно опасно, ведь она широко распространяется. Но сейчас есть вакцины и есть антибиотики. У нас есть регионы, где может возникнуть чума, — Забайкалье и другие места. Оснований для возникновения эпидемии нет, но Роспотребнадзор должен быть готов", — уточнил врач.
Альтштейн подчеркнул, что поручение Роспотребнадзора представляет собой превентивные меры и гражданам не о чем волноваться. Вспышки этого заболевания продолжают изредка случаться и к ним определенные регионы должны быть готовы, однако новой чумы в России сейчас нет.
Ранее мы писали, что в России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы.