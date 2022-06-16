"Бактерии чумы водятся у грызунов и сусликов, которые могут заразить человека. Если чума перейдёт в новую форму, тогда это действительно опасно, ведь она широко распространяется. Но сейчас есть вакцины и есть антибиотики. У нас есть регионы, где может возникнуть чума, — Забайкалье и другие места. Оснований для возникновения эпидемии нет, но Роспотребнадзор должен быть готов", — уточнил врач.