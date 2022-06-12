Как распознать образование тромба во время сна

Кровеносные сосуды с возрастом изнашиваются. Так, постепенно увеличивается риск возникновения тромба. Врачи назвали четыре признака, по которым можно заподозрить, что с кровеносной системой что-то не так.

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Ощущение тяжести в голове или же головокружение при пробуждении могут говорить о возникновении тромба, ишемии или гипоксии. Такое может происходить из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга и сильной густоты крови.

Также об излишней густоте крови может говорить одышка и сдавленность в груди. Возникает нарушение дыхательной функции, так как кислород не может вовремя достичь легких из-за плохой проходимости в кровеносной системе.

Врачи также рекомендуют обратить особое внимание на слюноотделение во время сна. В целом, это вполне естественный процесс. Однако если течение слюны происходит с одной стороны рта и достаточно часто, это также может быть сигналом об образовании тромба.