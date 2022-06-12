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2 часа назад

Головокружение и одышка: как распознать образование тромба во время сна

Вечерняя Москва

Кровеносные сосуды с возрастом изнашиваются. Так, постепенно увеличивается риск возникновения тромба. Врачи назвали четыре признака, по которым можно заподозрить, что с кровеносной системой что-то не так.

Как распознать образование тромба во время сна
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ощущение тяжести в голове или же головокружение при пробуждении могут говорить о возникновении тромба, ишемии или гипоксии. Такое может происходить из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга и сильной густоты крови.

Также об излишней густоте крови может говорить одышка и сдавленность в груди. Возникает нарушение дыхательной функции, так как кислород не может вовремя достичь легких из-за плохой проходимости в кровеносной системе.

Врачи также рекомендуют обратить особое внимание на слюноотделение во время сна. В целом, это вполне естественный процесс. Однако если течение слюны происходит с одной стороны рта и достаточно часто, это также может быть сигналом об образовании тромба.

Одним из верных признаков закупоривания сосудов является онемение конечностей при пробуждении. Для профилактики тромбоза врачи советуют следить за рационом, вести активный образ жизни, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя, а также пить больше воды, передает портал «ИноСМИ».

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