Аспирин оказался полезен в борьбе с раком кишечника

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В журнале Pharmaceutics опубликована статья, описывающая исследование, в котором Абдулла Аль-Нукайдан и его коллеги обнаружили ингибирующий эффект растения, содержащего берберин, на увеличение количества раковых клеток при раке легких. Это соединение, в частности, содержится в барбарисе – садовом кустарнике, который используется в традиционной медицине. Барбарис обладает многими полезными свойствами, в том числе он эффективен в борьбе с диабетом и раком.

Ученые также обнаружили, что берберин может уменьшить воспаление и повреждение легких, вызванное курением. В ходе эксперимента было показано, что указанное соединение активирует гены-супрессоры опухолей и уменьшает количество белков, участвующих в распространении рака.

Ученые установили, что рак легких часто связан с курением. Только через 15-20 лет после отказа от курения риск развития рака легких приближается к показателям людей, которые никогда не курили. Исследование показало весьма эффективное действие веществ, содержащихся в барбарисе, при лечении рака легких. Это растение, кстати, широко используется в китайской медицине.