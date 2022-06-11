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38 минут назад

Аспирин оказался полезен в борьбе с раком кишечника

Ferra.ru

Ученые выяснили, что прием аспирина может помочь замедлить развитие колоректального рака, то есть рака кишечника.

Аспирин оказался полезен в борьбе с раком кишечника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что аспирин изменяет способ эволюции популяций клеток колоректального рака с течением времени, делая их менее способными к выживанию и размножению. В частности, препарат снижает скорость деления опухолевых клеток и увеличивает скорость их гибели.

Клинические испытания 2011 года показали, что у людей, принимавших аспирин каждый день в течение двух лет, на 63% снизилась заболеваемость колоректальным раком. Это, впрочем, касалось пациентов, страдающих синдромом Линча, наследственным заболеванием, которое увеличивает риск развития определённых видов рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

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