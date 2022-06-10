Три вопроса доктору: об астигматизме, шелушении и гастроскопии

Ношение специализированных контактных линз лечит астигматизм, исправляет неравномерную кривизну роговицы или хрусталика.



Пациенту может быть предложено:



1. Очки, изготовленные с линзами, которые помогают свету корректно попадать в глаза.

2. Непосредственно контактные линзы. Впрочем, нельзя забывать: ношение контактных линз в течение длительного периода времени повышает риск занесения инфекции.



Существуют и методы рефракционной хирургии, которые позволяют улучшить зрение и избежать необходимости ношения очков или контактных линзах. Офтальмохирурги используют лазерный луч для коррекции формы роговицы. Наиболее распространены следующие виды такой терапии:



1. Лазерный кератомилез (LASIK). При проведении процедуры хирург делает тонкий надрез в роговице, используя эксимерный лазер.

2. Лазерная субэпителиальная кератэктомия (LASEK). Вместо того, чтобы создавать надрез в роговице, врач ослабляет ее тонкую защитную оболочку (эпителий) с помощью специального спирта. Затем эксимерный лазер корректирует ослабленный эпителий.

3. Фоторефракционная кератэктомия (PRK). Эта процедура похожа на LASEK, за исключением того, что специалист полностью удаляет эпителий. Ничего страшного в этом нет – через некоторое время он вырастет заново естественным образом, подстраиваясь под новую форму роговицы.

4. Эпи-ЛАСИК. Это разновидность LASEK, при которой медик использует специализированное механизированное тупое лезвие - вместо спиртовки - для отделения очень тонкого слоя эпителия. Затем врач при помощи эксимерного лазера изменяет форму роговицы и перемещает эпителий.