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2 часа назад

Три вопроса доктору: об астигматизме, шелушении рук и альтернативе гастроскопии

Мария Иглина
Демидова Светлана Анатольевнаэксперт,Залесова Виктория Геннадьевнаэксперт,Козлова Наталья Николаевнаэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об астигматизме, альтернативах гастроскопии, шелушении рук.

Три вопроса доктору: об астигматизме, шелушении и гастроскопии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Можно ли вылечить астигматизм?

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Астигматизм — это распространенный и, в подавляющем большинстве случаев, поддающийся лечению недуг глаза, который становится причиной нечеткости зрения вдаль и вблизи. Болезнь возникает, когда либо передняя поверхность глаза (роговица), либо хрусталик внутри самого глаза передает искаженные изображения различных объектов. Подробнее о заболевании, а также лечении рассказала врач-офтальмолог Светлана Демидова.

Астигматизм часто появляется при рождении, иногда — вместе с близорукостью или дальнозоркостью. В некоторых случаях болезнь вообще не требует коррекции, так как проявляется в слабо выраженном характере. Однако чаще всего улучшить четкость зрения и комфорт для глаз позволяет рефракционная хирургия или ношение коррекционных линз.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог

Специалисты выделяют следующие симптомы недуга:

  • нечеткое или искаженное зрение;
  • напряжение глаз или дискомфорт;
  • регулярные головные боли;
  • частое прищуривание.

Эксперт рекомендует обратиться к офтальмологу, если подобные симптомы препятствуют выполнению повседневных задач. Врач поможет точно определить, есть ли у вас астигматизм и, если да, то в какой форме выражен. Затем медик предложит варианты коррекции зрения.

Ношение специализированных контактных линз лечит астигматизм, исправляет неравномерную кривизну роговицы или хрусталика.

Пациенту может быть предложено:

1. Очки, изготовленные с линзами, которые помогают свету корректно попадать в глаза.
2. Непосредственно контактные линзы. Впрочем, нельзя забывать: ношение контактных линз в течение длительного периода времени повышает риск занесения инфекции.

Существуют и методы рефракционной хирургии, которые позволяют улучшить зрение и избежать необходимости ношения очков или контактных линзах. Офтальмохирурги используют лазерный луч для коррекции формы роговицы. Наиболее распространены следующие виды такой терапии:

1. Лазерный кератомилез (LASIK). При проведении процедуры хирург делает тонкий надрез в роговице, используя эксимерный лазер.
2. Лазерная субэпителиальная кератэктомия (LASEK). Вместо того, чтобы создавать надрез в роговице, врач ослабляет ее тонкую защитную оболочку (эпителий) с помощью специального спирта. Затем эксимерный лазер корректирует ослабленный эпителий.
3. Фоторефракционная кератэктомия (PRK). Эта процедура похожа на LASEK, за исключением того, что специалист полностью удаляет эпителий. Ничего страшного в этом нет – через некоторое время он вырастет заново естественным образом, подстраиваясь под новую форму роговицы.
4. Эпи-ЛАСИК. Это разновидность LASEK, при которой медик использует специализированное механизированное тупое лезвие - вместо спиртовки - для отделения очень тонкого слоя эпителия. Затем врач при помощи эксимерного лазера изменяет форму роговицы и перемещает эпителий.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог

Светлана Демидова также отметила, что перед тем, как решиться на любой из способов лечения астигматизма, необходимо посетить офтальмолога. Только квалифицированный специалист может поставить точный диагноз и подобрать индивидуальную методику коррекции зрения.

Есть ли альтернативы гастроскопии?

Эзофагогастродуоденоскопия — высокотехнологичный, инвазивный и самый эффективный метод обследования пищевода, желудка и нисходящей части 12-перстной кишки, поделилась эндоскопист Виктория Залесова.

Эксперт рассказала и о других методах диагностики, которые можно применить, чтобы осмотреть желудок, не прибегая к введению в организм эндоскопа.

1. Капсульная эндоскопия.
Глотаете маленькую капсулу, в капсулу встроены 1 или 2 камеры. Капсула хорошо видит слизистую оболочку желудка, нет никаких рисков заразиться какой-нибудь инфекцией. Из отрицательных моментов- не видит верхние отделы желудка.

2. Рентген желудка с барием.
Видно весь желудок - и стенки, и слизистую. Недостаток - рентгеновское излучение.

3. УЗИ, КТ, МРТ.
Залесова Виктория Геннадьевна
Залесова Виктория ГеннадьевнаВрач высшей категории, эндоскопист, к.м.н.

Медик отметил, что для эффективного осмотра необходимо четко соблюдать методику исследования, часто нужна очень тщательно продуманная подготовка и специалисты — врачи экспертного класса.

О чем говорит шелушение рук?

Десквамация — то есть шелушение кожи, позволяет восстановиться ей после какого-либо повреждения. Проблема может быть вызвана воздействием окружающей среды, падением иммунитета, аллергией, инфекциями или некоторыми другими заболеваниями. Об этом "Рамблеру" рассказала врач-дерматолог, косметолог Наталья Козлова.

Большая часть шелушащейся кожи, которую мы видим, является частью эпидермиса. Это наружный и самый тонкий слой человеческой кожи, несмотря на это, он играет важную роль в защите организма от бактерий и микробов. Эпидермис также воспроизводит новые клетки кожи, чтобы заменить тысячи других, ежедневно отмирающих.
Козлова Наталья Николаевна
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Шелушащаяся кожа может выражаться в:

  • сухости рук;
  • раздражении или воспалении;
  • неприятном зуде.

Шелушение часто становится следствием недавно перенесенного повреждения кожи: ожога (в том числе солнечного), генетического или воспалительного заболевания, стрептококковой или стафилококковой инфекции, отметила эксперт.

Существуют домашние методы лечения. Главное — позволить шелушащейся коже отслаиваться естественным образом, ведь это часть естественного процесса ее заживления. Механическое воздействие может привести к образованию раны, через которую проникают бактерии, что только повысит риск дальнейшего заражения.

Могут помочь следующие меры:

1. Нанесите на руки средства-эмоленты.
2. Пейте много воды, чтобы будет способствовать увлажнению кожи.
3. Отказ от курения (никотин раздражает кожу).
4. Принимайте душ (не ванну) в теплой воде (горячая вода сушит кожу).
5. Используйте увлажнитель воздуха в помещении.

Если же вышеперечисленные способы не помогают, то следует обратиться к профильному специалисту. Это позволит начать правильное лечение, чтобы остановить шелушение.

Квалифицированный дерматолог определит причину шелушения кожи на руках, оценит симптомы и проанализирует их с точки зрения общего состояния организма, а также принимаемых пациентом лекарств, витаминов и добавок.

В некоторых случаях может потребоваться сдать определенные анализы для исключения иных заболеваний, вызывающих шелушение кожи (например, тест на аллергию, биопсия кожи и т.д.).
Козлова Наталья Николаевна
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Дальнейшее лечение зависит от поставленного диагноза. Специалист может выписать лекарства от аллергии, антибиотики, противогрибковые препараты, кортикостероиды, заключила Козлова.

Болезни и лекарства,Светлана Демидова,Наталья Козлова,МИД России,
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