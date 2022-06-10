Три вопроса доктору: об астигматизме, шелушении и гастроскопии

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об астигматизме, альтернативах гастроскопии, шелушении рук.
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Можно ли вылечить астигматизм?
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Астигматизм — это распространенный и, в подавляющем большинстве случаев, поддающийся лечению недуг глаза, который становится причиной нечеткости зрения вдаль и вблизи. Болезнь возникает, когда либо передняя поверхность глаза (роговица), либо хрусталик внутри самого глаза передает искаженные изображения различных объектов. Подробнее о заболевании, а также лечении рассказала врач-офтальмолог Светлана Демидова.
Астигматизм часто появляется при рождении, иногда — вместе с близорукостью или дальнозоркостью. В некоторых случаях болезнь вообще не требует коррекции, так как проявляется в слабо выраженном характере. Однако чаще всего улучшить четкость зрения и комфорт для глаз позволяет рефракционная хирургия или ношение коррекционных линз.
Эксперт рекомендует обратиться к офтальмологу, если подобные симптомы препятствуют выполнению повседневных задач. Врач поможет точно определить, есть ли у вас астигматизм и, если да, то в какой форме выражен. Затем медик предложит варианты коррекции зрения.
1. Очки, изготовленные с линзами, которые помогают свету корректно попадать в глаза. 2. Непосредственно контактные линзы. Впрочем, нельзя забывать: ношение контактных линз в течение длительного периода времени повышает риск занесения инфекции.
Существуют и методы рефракционной хирургии, которые позволяют улучшить зрение и избежать необходимости ношения очков или контактных линзах. Офтальмохирурги используют лазерный луч для коррекции формы роговицы. Наиболее распространены следующие виды такой терапии:
1. Лазерный кератомилез (LASIK). При проведении процедуры хирург делает тонкий надрез в роговице, используя эксимерный лазер. 2. Лазерная субэпителиальная кератэктомия (LASEK). Вместо того, чтобы создавать надрез в роговице, врач ослабляет ее тонкую защитную оболочку (эпителий) с помощью специального спирта. Затем эксимерный лазер корректирует ослабленный эпителий. 3. Фоторефракционная кератэктомия (PRK). Эта процедура похожа на LASEK, за исключением того, что специалист полностью удаляет эпителий. Ничего страшного в этом нет – через некоторое время он вырастет заново естественным образом, подстраиваясь под новую форму роговицы. 4. Эпи-ЛАСИК. Это разновидность LASEK, при которой медик использует специализированное механизированное тупое лезвие - вместо спиртовки - для отделения очень тонкого слоя эпителия. Затем врач при помощи эксимерного лазера изменяет форму роговицы и перемещает эпителий.
Светлана Демидова также отметила, что перед тем, как решиться на любой из способов лечения астигматизма, необходимо посетить офтальмолога. Только квалифицированный специалист может поставить точный диагноз и подобрать индивидуальную методику коррекции зрения.
Есть ли альтернативы гастроскопии?
Эзофагогастродуоденоскопия — высокотехнологичный, инвазивный и самый эффективный метод обследования пищевода, желудка и нисходящей части 12-перстной кишки, поделилась эндоскопист Виктория Залесова.
Эксперт рассказала и о других методах диагностики, которые можно применить, чтобы осмотреть желудок, не прибегая к введению в организм эндоскопа.
1. Капсульная эндоскопия. Глотаете маленькую капсулу, в капсулу встроены 1 или 2 камеры. Капсула хорошо видит слизистую оболочку желудка, нет никаких рисков заразиться какой-нибудь инфекцией. Из отрицательных моментов- не видит верхние отделы желудка.
2. Рентген желудка с барием. Видно весь желудок - и стенки, и слизистую. Недостаток - рентгеновское излучение.
Медик отметил, что для эффективного осмотра необходимо четко соблюдать методику исследования, часто нужна очень тщательно продуманная подготовка и специалисты — врачи экспертного класса.
О чем говорит шелушение рук?
Десквамация — то есть шелушение кожи, позволяет восстановиться ей после какого-либо повреждения. Проблема может быть вызвана воздействием окружающей среды, падением иммунитета, аллергией, инфекциями или некоторыми другими заболеваниями. Об этом "Рамблеру" рассказала врач-дерматолог, косметолог Наталья Козлова.
Большая часть шелушащейся кожи, которую мы видим, является частью эпидермиса. Это наружный и самый тонкий слой человеческой кожи, несмотря на это, он играет важную роль в защите организма от бактерий и микробов. Эпидермис также воспроизводит новые клетки кожи, чтобы заменить тысячи других, ежедневно отмирающих.
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Шелушащаяся кожа может выражаться в:
сухости рук;
раздражении или воспалении;
неприятном зуде.
Шелушение часто становится следствием недавно перенесенного повреждения кожи: ожога (в том числе солнечного), генетического или воспалительного заболевания, стрептококковой или стафилококковой инфекции, отметила эксперт.
Существуют домашние методы лечения. Главное — позволить шелушащейся коже отслаиваться естественным образом, ведь это часть естественного процесса ее заживления. Механическое воздействие может привести к образованию раны, через которую проникают бактерии, что только повысит риск дальнейшего заражения.
Могут помочь следующие меры:
1. Нанесите на руки средства-эмоленты. 2. Пейте много воды, чтобы будет способствовать увлажнению кожи. 3. Отказ от курения (никотин раздражает кожу). 4. Принимайте душ (не ванну) в теплой воде (горячая вода сушит кожу). 5. Используйте увлажнитель воздуха в помещении.
Если же вышеперечисленные способы не помогают, то следует обратиться к профильному специалисту. Это позволит начать правильное лечение, чтобы остановить шелушение.
Квалифицированный дерматолог определит причину шелушения кожи на руках, оценит симптомы и проанализирует их с точки зрения общего состояния организма, а также принимаемых пациентом лекарств, витаминов и добавок.
В некоторых случаях может потребоваться сдать определенные анализы для исключения иных заболеваний, вызывающих шелушение кожи (например, тест на аллергию, биопсия кожи и т.д.).
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Дальнейшее лечение зависит от поставленного диагноза. Специалист может выписать лекарства от аллергии, антибиотики, противогрибковые препараты, кортикостероиды, заключила Козлова.