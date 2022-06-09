Врач перечислила риски развития плоскостопия

«Из-за отсутствия нормальной амортизации возрастает нагрузка не только на сами стопы, но и на весь опорно-двигательный аппарат — в процесс вовлекаются голеностопные суставы, колени, тазобедренные суставы и весь позвоночник. Стало быть, плоскостопие ухудшает не только здоровье ног, но и практически всего организма в целом»,