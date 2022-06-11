Как связаны ангина и ревматизм

По официальным данным, ежегодно регистрируется до 55 тысяч случаев ревматических болезней у взрослых и 17 тысяч у детей до 17 лет. Подробнее о заболевании в беседе с "Рамблером" рассказал врач общей практики, врач-кардиолог Денис Прокофьев.
По словам врача, то, что все называют ревматизмом на самом деле представляет собой острую ревматическую лихорадку. Она возникает после перенесенных ангин или фарингитов, а в основе ее лежит бактериальный фон стрептококка. Именно он вызывает системное воспаление соединительной ткани, уточнил эксперт.
Доктор отметил, что в основе ревматизма лежит проблема аутоиммунного ответа. Она, как подчеркнул специалист, развивается в молодом возрасте, и связана с аутоиммунным ответом организмом на антигенность стрептококка. Ревматизм у многих впервые начинается в детстве, проявляется оно через две-три недели после перенесенной банальной ангины. По словам Прокофьева, происходит внезапное повышение температуры, и повышаются симметричные мигрирующие боли в крупных суставах, как правило, в коленных суставах. Сопровождаться это может одышкой, болью в области сердца, добавил врач.
Прокофьев выделил важный момент: больные, которые перенесли острый приступ ревматической лихорадки, находятся под диспансерным учетом, так как им необходим ежегодный контроль. Примечательно, что ревматизм не несет угрозу для жизни. Основной прогноз будет зависеть от состояния самого сердца, и какие последствия от перенесенной ревматической лихорадки наступили, резюмировал эксперт.