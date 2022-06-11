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1 час назад

Как связаны ангина и ревматизм

Катерина Саломе
Прокофьев Денис Александровичэксперт

По официальным данным, ежегодно регистрируется до 55 тысяч случаев ревматических болезней у взрослых и 17 тысяч у детей до 17 лет. Подробнее о заболевании в беседе с "Рамблером" рассказал врач общей практики, врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Как связаны ангина и ревматизм
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам врача, то, что все называют ревматизмом на самом деле представляет собой острую ревматическую лихорадку. Она возникает после перенесенных ангин или фарингитов, а в основе ее лежит бактериальный фон стрептококка. Именно он вызывает системное воспаление соединительной ткани, уточнил эксперт.

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Поражаться могут суставы, сердечно-сосудистая система, головной мозг, кожа. Поэтому мы говорим не ревматизм, а разделяем острую ревматическую лихорадку и осложнения, которые она вызывает.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Доктор отметил, что в основе ревматизма лежит проблема аутоиммунного ответа. Она, как подчеркнул специалист, развивается в молодом возрасте, и связана с аутоиммунным ответом организмом на антигенность стрептококка. Ревматизм у многих впервые начинается в детстве, проявляется оно через две-три недели после перенесенной банальной ангины. По словам Прокофьева, происходит внезапное повышение температуры, и повышаются симметричные мигрирующие боли в крупных суставах, как правило, в коленных суставах. Сопровождаться это может одышкой, болью в области сердца, добавил врач.

Эта клиника крайне характерна для острой ревматической лихорадки. Лечение данной патологии комплексное. Основное: антистрептококковая терапия — антибактериальная, где используют, например, антибиотики группы пенициллинов. Второй пункт лечения — антивоспалительная терапия. С учетом достаточно частого осложнения на сердце применяются кардиолины, включающие в себя (диуретики, блокаторы кальциевых каналов, бета-адрелино-блокаторы).
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Прокофьев выделил важный момент: больные, которые перенесли острый приступ ревматической лихорадки, находятся под диспансерным учетом, так как им необходим ежегодный контроль. Примечательно, что ревматизм не несет угрозу для жизни. Основной прогноз будет зависеть от состояния самого сердца, и какие последствия от перенесенной ревматической лихорадки наступили, резюмировал эксперт.

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