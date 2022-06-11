Как связаны ангина и ревматизм

По официальным данным, ежегодно регистрируется до 55 тысяч случаев ревматических болезней у взрослых и 17 тысяч у детей до 17 лет. Подробнее о заболевании в беседе с "Рамблером" рассказал врач общей практики, врач-кардиолог Денис Прокофьев.

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По словам врача, то, что все называют ревматизмом на самом деле представляет собой острую ревматическую лихорадку. Она возникает после перенесенных ангин или фарингитов, а в основе ее лежит бактериальный фон стрептококка. Именно он вызывает системное воспаление соединительной ткани, уточнил эксперт.

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Поражаться могут суставы, сердечно-сосудистая система, головной мозг, кожа. Поэтому мы говорим не ревматизм, а разделяем острую ревматическую лихорадку и осложнения, которые она вызывает.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Доктор отметил, что в основе ревматизма лежит проблема аутоиммунного ответа. Она, как подчеркнул специалист, развивается в молодом возрасте, и связана с аутоиммунным ответом организмом на антигенность стрептококка. Ревматизм у многих впервые начинается в детстве, проявляется оно через две-три недели после перенесенной банальной ангины. По словам Прокофьева, происходит внезапное повышение температуры, и повышаются симметричные мигрирующие боли в крупных суставах, как правило, в коленных суставах. Сопровождаться это может одышкой, болью в области сердца, добавил врач.

Эта клиника крайне характерна для острой ревматической лихорадки. Лечение данной патологии комплексное. Основное: антистрептококковая терапия — антибактериальная, где используют, например, антибиотики группы пенициллинов. Второй пункт лечения — антивоспалительная терапия. С учетом достаточно частого осложнения на сердце применяются кардиолины, включающие в себя (диуретики, блокаторы кальциевых каналов, бета-адрелино-блокаторы).

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"