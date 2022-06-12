Почему жить без зуба опасно и причем тут морщины

Любой стоматолог скажет, что зубной ряд существует как единый слаженный механизм. Долгое время отсутствующий зуб может принести много проблем. О том, почему нельзя оставлять пробелы в зубном ряду, читайте в материале "Рамблера".

Казалось бы, жить без одного-двух зубов в ряду вполне комфотрно, но стоматологи убеждают, что откладывать установку импланта попросту опасно — это негативно влияет на здоровье полости рта, общее состояние здоровья и, возможно, влечет за собой еще большие траты в будущем.

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Специалисты американского стоматологического центра Mid Peninsula Dental Specialists объясняют, что отложив имплантацию, пациент только ухудшает ситуацию.

В частности, всего 12 месяцев с отсутствующим зубом вызывает атрофию кости: то есть плотность и высота кости уменьшаются и ухудшаются почти сразу. Таким образом, вместо одного зубного имплантата вам могут понадобиться костные трансплантаты. Процедура костной пластики болезненней и дороже, чем простой зубной имплантат.

Еще одно нежелательное последствие отсрочки отказа от зубных имплантатов связана с положением ваших зубов. Зубы работают вместе как партнеры и смещаются, когда какой-то "партнер" исчезает.

Например, большие зубы в задней части могут наклоняться вперед в пространство для имплантата — когда вы слишком долго ждете, чтобы установить зубной имплантат, для нового зуба может просто не хватить места.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с прикусом. Проблемы с прорезыванием также могут вызывать боль в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС или ВНЧС), которая вызывает хроническую боль в челюсти.

Оба сценария могут привести к тому, что пациенту потребуется не только зубной имплант, но и брекеты, прозрачные элайнеры или временное анкерное устройство, чтобы выровнять зуб и освободить место для имплантата. Опять же, это более длительный, неприятный и дорогостоящий процесс, чем простая имплантация.

Жизнь без зубного импланта с отсутствующим зубом может также привести к тому, что вы будете больше прикусывать язык и щеки. Вы также можете нанести дополнительный ущерб здоровью полости рта, перегружая ту часть челюсти, на которой нет отсутствующего зуба.