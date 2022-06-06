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1 час назад

Иммунолог назвал группы риска заражения оспой обезьян

Мослента

Группы риска заражения оспой обезьян назвал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, людям из этих групп может понадобиться вакцинация от натуральной оспы.

Иммунолог назвал группы риска заражения оспой обезьян
Фото: МослентаМослента

«Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб. Кроме того, нужно смотреть, как в конкретной стране в настоящее время распространяется инфекция. Существуют и другие меры подавления инфекции, помимо вакцинации», — рассказал Крючков.

По словам специалиста, завоз экзотической болезни в Россию крайне вероятен в ближайшие три-шесть месяцев. Однако Крючков считает, что само по себе это не опасно.

«Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна», — сказал он.

Вакцинация от натуральной оспы, по данным врачей, может защитить и от обезьяньей оспы. Несмотря на это, Крючков заявил о необходимости создания отдельной прививки.

«Плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе», — пояснил он.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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