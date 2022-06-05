Онкологи рассказали, как распознать рак по смеху

Врачи из Америки, сообщает «Пятый канал», рассказали о безобидных, на первый взгляд, но реально опасных симптомах рака легких.
По словам медиков, организм может сообщать нам о недуге через боль в груди во время смеха, вздоха или кашля. Такие ощущения могут говорить о том, что легкие закупорены и в них уже может развиваться опасная опухоль.
Онкологи советуют обратить внимание и на продолжительный кашель, который сопровождается выделениями, потерей аппетита и веса, охриплостью, одышкой и чувством усталости. Рак легких может вызывать рецидивы старых болезней, например бронхита или пневмонии.
Специалисты утверждают, что даже боль в верхних конечностях, может «кричать» об онкологии.