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35 минут назад

Онкологи рассказали, как распознать рак по смеху

РИА "ФедералПресс"

Врачи из Америки, сообщает «Пятый канал», рассказали о безобидных, на первый взгляд, но реально опасных симптомах рака легких.

Онкологи рассказали, как распознать рак по смеху
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам медиков, организм может сообщать нам о недуге через боль в груди во время смеха, вздоха или кашля. Такие ощущения могут говорить о том, что легкие закупорены и в них уже может развиваться опасная опухоль.

Онкологи советуют обратить внимание и на продолжительный кашель, который сопровождается выделениями, потерей аппетита и веса, охриплостью, одышкой и чувством усталости. Рак легких может вызывать рецидивы старых болезней, например бронхита или пневмонии.

Специалисты утверждают, что даже боль в верхних конечностях, может «кричать» об онкологии.

Болезни и лекарства,
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