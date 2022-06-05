Ожоги и слепота: чем опасен борщевик и как оказать первую помощь

В летний период начинается активный скос травы с дачных участков и прилегающей территории. В это момент нужно быть предельно внимательным. Использовать защитную одежду, закрывающую все участки кожи, перчатки, очки. В настоящее время в продаже имеются одноразовые, нетканные комбинезоны, отвечающие всем необходимым требованиям.



Кратковременный контакт с мельчайшими частичками, осевшими на коже, приводит к аллергическим реакциям. Лучше это делать в вечернее время, после захода солнца. Ведь активное вещество борщевика «набирает силу» только под действием солнечных лучей.



При вдыхании пыльцы растения или попадания на слизистую могут развиваться различные проблемы с дыханием, аллергический ренит, слезотечение, отек слизистой оболочки.



Как правило, после попадания на кожу сока растений развивается умеренная реакция кожи, проявлениями покраснения и жжения. Если человек еще и попадает под солнечные лучи, то в этом месте могут появляться ожоги, пузыри, которые могут сопровождаться повышением температуры и общетоксическими реакциями. При попадании сока растения в глаза есть риск развития слепоты. Ожоги болезненные, длительно заживающие. Сок борщевика снижает регенеративные функции кожи. Для меленьких детей и людей, имеющих кожные и аллергические заболевания, контакт с таким растением может нести смертельную опасность.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог