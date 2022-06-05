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2 часа назад

Ожоги и слепота: чем опасен борщевик и как оказать первую помощь

Анна Шутова
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Борщевик - это ядовитое растение, которое широко распространилось на территории России. Его сок и пыльца несут большую угрозу для здоровья человека. Спросили врача-дерматовенеролога Наталию Жовтан, чем опасен борщевик, что делать, что от него не пострадать и как оказать первую помощь, если это уже произошло.

Ожоги и слепота: чем опасен борщевик и как оказать первую помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, в стеблях борщевика содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам не зависимо от температуры окружающей среды и вызывающие дерматит и сильные ожоги.

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В летний период начинается активный скос травы с дачных участков и прилегающей территории. В это момент нужно быть предельно внимательным. Использовать защитную одежду, закрывающую все участки кожи, перчатки, очки. В настоящее время в продаже имеются одноразовые, нетканные комбинезоны, отвечающие всем необходимым требованиям.

Кратковременный контакт с мельчайшими частичками, осевшими на коже, приводит к аллергическим реакциям. Лучше это делать в вечернее время, после захода солнца. Ведь активное вещество борщевика «набирает силу» только под действием солнечных лучей.

При вдыхании пыльцы растения или попадания на слизистую могут развиваться различные проблемы с дыханием, аллергический ренит, слезотечение, отек слизистой оболочки.

Как правило, после попадания на кожу сока растений развивается умеренная реакция кожи, проявлениями покраснения и жжения. Если человек еще и попадает под солнечные лучи, то в этом месте могут появляться ожоги, пузыри, которые могут сопровождаться повышением температуры и общетоксическими реакциями. При попадании сока растения в глаза есть риск развития слепоты. Ожоги болезненные, длительно заживающие. Сок борщевика снижает регенеративные функции кожи. Для меленьких детей и людей, имеющих кожные и аллергические заболевания, контакт с таким растением может нести смертельную опасность.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

В случае попадания частичек растения, пыльцы или сока необходимо:

  • избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу, уйти в тень или помещение,
  • cнять одежду, на которой, вероятно, могут быть следы,
  • постирать одежду отдельно от всех остальных вещей,
  • принять душ, в том числе и вымыть волосы,
  • промыть нос и полость рта.
Реакция со стороны кожи может развивать стремительно от нескольких минут и доходить до нескольких часов. Активность сока борщевика сохраняется до двух дней. Если на коже возникает покраснение, необходимо принять антигистаминные препараты (Супрпастин, Тавегил), использовать антисептические повязки (Хлоргексидин, Фурпуиллин), наружно использовать средства от ожогов (Пантенол, Фенистил), а также кратковременным курсом топические кортикостероидные средства в виде крема. Пузыри обязательно необходимо обработать антисептическим раствором (Фукорцин).

Если сок растений попал на слизистую глаз необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью! В любом случае необходима консультация врача.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог
Болезни и лекарства,
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