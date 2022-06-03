Онколог оценил шансы победить рак у мужчин и у женщин

«У женщин более выражены так называемые анатомические резервы: подкожная жировая клетчатка, белок — восстановительных компонентов в организме женщины больше, чем в организме мужчины. Это все в последующем влияет на возможные репаративные функции, переносимость химиотерапии, длительность восстановительного периода. Из личной практики могу сказать, что и болевой порог у женщин более высокий. Женский организм закален самой природой, он лучше терпит и переносит боль», — подытожил врач.