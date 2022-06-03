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1 час назад

Мясников рассказал какие лекарства вызывают выпадение волос

Мира Маркина

Известный всей стане доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему и из-за чего волосы могут чрезмерно выпадать.

Мясников рассказал какие лекарства вызывают выпадение волос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мясников отметил, что естественным считается выпадение до 150 волос в день. Когда таких становится значительно больше, это уже повод начать активно искать причину выпадения. А стать таковой может и прием некоторых лекарств. В частности, такой побочный эффект, по словам доктора, могут давать лекарства против болезней желудка, те, что повышают давление, и антибиотики.

«Если вас это беспокоит, надо посмотреть, что еще вы принимаете. Вам дают витамины от выпадения волос, а при этом вы можете принимать не очень нужные вам лекарства, которые провоцируют выпадение волос», — объяснил Мясников.

Помимо этого, не стоит забывать, что такие факторы, как сильный стресс, перенесенные инфекционные заболевания или грипп - тоже негативно влияют на здоровье волос.

Ранее мы писали, что врачи назвали привычки, которые провоцируют метеоризм.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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