Мясников рассказал какие лекарства вызывают выпадение волос

Мясников отметил, что естественным считается выпадение до 150 волос в день. Когда таких становится значительно больше, это уже повод начать активно искать причину выпадения. А стать таковой может и прием некоторых лекарств. В частности, такой побочный эффект, по словам доктора, могут давать лекарства против болезней желудка, те, что повышают давление, и антибиотики.