Мясников рассказал об опасности популярных лекарств

«Вы принимаете быструю таблетку под язык, иногда и по совету врача, и у вас давление просто падает резко. И падает перфузионное давление в головном мозге. А когда есть уже атеросклероз [и] там эти процессы авторегуляции сильно нарушены, это опасно»,