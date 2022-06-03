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2 часа назад

Мясников рассказал об опасности популярных лекарств

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием таблеток от давления при наличии у человека атеросклероза может привести к инсульту. Об опасности этой популярной группы лекарств доктор рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал об опасности популярных лекарств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, таблетки для снижения давления часто приводят к инсультам.

«Вы принимаете быструю таблетку под язык, иногда и по совету врача, и у вас давление просто падает резко. И падает перфузионное давление в головном мозге. А когда есть уже атеросклероз [и] там эти процессы авторегуляции сильно нарушены, это опасно»,

— предупредил он.

Вместе с тем Мясников в программе отметил, что инсульт и атеросклероз головного мозга не возникают «на ровном месте». Врач подчеркнул, что к этим состояниям люди «идут годами».

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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