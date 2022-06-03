Между кожными болезнями и аллергией обнаружили связь

Исследования показывают, что появление аллергии тесно связано с болезнями кожи.
Как рассказала эксперт по питанию Екатерина Новикова, при заболеваниях кожи нередко первопричины стоит искать в других хворях.
Например, ухудшение состояния кожи может оказаться следствием аллергической реакции.
Помимо этого, неожиданные проблемы с кожей и аллергия могут возникнуть из-за сбоя в работе выведения токсинов из организма.
Здесь уже обследования требуют почки и печень. Возможно, их неправильная работа способствует задержке шлаков в организме, что приводит к сыпям и другим поражениям кожного покрова.
Поэтому при видимых заболеваниях кожи есть вероятность, что лечить придется не ее или не столько ее, сколько какой-то из внутренних органов