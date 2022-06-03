Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
3 часа назад

Между кожными болезнями и аллергией обнаружили связь

Inc-News

Исследования показывают, что появление аллергии тесно связано с болезнями кожи.

Между кожными болезнями и аллергией обнаружили связь
Фото: Inc-NewsInc-News

Как рассказала эксперт по питанию Екатерина Новикова, при заболеваниях кожи нередко первопричины стоит искать в других хворях.

Например, ухудшение состояния кожи может оказаться следствием аллергической реакции.

Помимо этого, неожиданные проблемы с кожей и аллергия могут возникнуть из-за сбоя в работе выведения токсинов из организма.

Здесь уже обследования требуют почки и печень. Возможно, их неправильная работа способствует задержке шлаков в организме, что приводит к сыпям и другим поражениям кожного покрова.

Поэтому при видимых заболеваниях кожи есть вероятность, что лечить придется не ее или не столько ее, сколько какой-то из внутренних органов

Болезни и лекарства,Екатерина Новикова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители