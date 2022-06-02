Российский врач назвал позитивные последствия пандемии COVID-19

Заслуженный врач РФ, терапевт Юрий Серебрянский в интервью радио Sputnik назвал позитивные последствия пандемии COVID-19.

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Он отметил, что пандемия коронавируса многому научила россиян. По словам российского врача, люди стали серьезнее относиться к различным мерам предосторожности, которые помогают сохранить здоровье.

«У многих изменилось отношение к своему здоровью и здоровью близких. Люди стали бдительнее. Поэтому, если случится новый эпизод, новая волна, россияне более серьезно к этому отнесутся в плане соблюдения мер предосторожности», — сказал Серебрянский, добавив, что больше внимания стало уделяться вопросам гигиены.

Кроме того, пояснил специалист, люди стали чаще и лучше мыть руки. Так, сейчас россияне в этом отношении ведут себя более аккуратно. Но главный положительный итог борьбы с коронавирусной инфекцией – это формирование у россиян иммунитета к возбудителю COVID-19, добавил Серебрянский.

По словам врача, прежде всего постковидный эффект положительный – это формирование иммунитета. При этом его стоит укреплять с помощью ревакцинации, поскольку вирус мигрирует между людьми разных стран, материков, и возможны новые вспышки, заключил эксперт.