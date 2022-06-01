Чем опасны общественные туалеты

Придя в общественный туалет, многие боятся даже зайти в кабинку, не говоря уже о том, чтобы сесть на сиденье унитаза. И, действительно, несмотря на регулярную уборку, существует риск чем-нибудь заразиться. Но, чем именно и как этого избежать? На эти вопросы в беседе с "Рамблером" ответила дерматовенеролог Наталия Жовтан.
Так, по словам эксперта, зачастую риски опасных инфекций, имеющихся в туалетах, преувеличены. Но и совсем без опасений пользоваться ими было бы опрометчиво.
Также врач отметила, стульчак не является самым грязным местом в туалете. Более грязной в микробиологическом отношении будут кабинка и дверная ручка, кран и дозатор мыла, на них могут находиться до нескольких тысяч микробов на каждый сантиметр площади.
Говоря о болезнях, которыми можно заразиться в общественных туалетах, то это, конечно же, кишечные инфекции, которые передаются от больного человека к здоровому через загрязнения рук. Они выделяются с фекалиями, смываемыми в унитаз, а руки после посещения туалета, если ими притрагивались к крышке или стульчаку, нужно помыть, поделилась дерматовенеролог.
Существуют безопасные виды этой бактерии у каждого человека, но опасность представляют патогенные варианты. Они вызывают рвоту, диарею и признаки отравления и интоксикации. Дети и пожилые люди очень тяжело переносят данную инфекцию.
Вызывает бактериальное поражение кожи в месте попадания инфекции. У взрослых стрептококковые инфекции после заражения в туалете развиваются редко – чаще от этого страдают дети. Меры предосторожности базовые: хорошо мыть руки с мылом, не садиться на ободок унитаза.
Шигеллы часто попадают в организм с немытых рук. Проявляется интоксикацией толстого кишечника. Сопровождается рвотой, тошнотой и диареей. В настоящее время встречается только в странах с низкой гигиенической культурой.
Патология нарушает работу печени и может привести к необратимым поражениям. Для интоксикации характерна лихорадка, сопровождающаяся болями в мышцах и области правого подреберья, а также общей слабостью и отсутствием аппетита, желтушностью склер и кожи.
Яркий пример болезней, вызываемые несоблюдением мер гигиены. Самыми распространенными среди них являются аскаридоз и лямблиоз. Инвазии паразитами нередко маскируются под кишечные расстройства, аллергические реакции, простуду. Заражение некоторыми видами гельминтов приводит к энтеробиозу и вызывает серьезные осложнения.
Это острые инфекционные болезни, вызванные кишечными вирусами. Часто протекают с поражением мышц, ЦНС и кожных покровов. Проявляются частым стулом и кожными высыпаниями. В некоторых случаях могут появляться симптомы ОРВИ, например, кашель, насморк, жар. Передаются пищевым, орально-фекальным и воздушно-капельным путем.
Еще одними из самых опасных инфекционным заболеванием является брюшной тиф и холера. Прямой (фекально-оральный) путь передачи от носителя — одна из причин, почему эти заболевания относят к болезням грязных рук. Заразиться можно через воду или пищу, а также при непосредственном контакте с инфицированным человеком.