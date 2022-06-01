Чем опасны общественные туалеты

Придя в общественный туалет, многие боятся даже зайти в кабинку, не говоря уже о том, чтобы сесть на сиденье унитаза. И, действительно, несмотря на регулярную уборку, существует риск чем-нибудь заразиться. Но, чем именно и как этого избежать? На эти вопросы в беседе с "Рамблером" ответила дерматовенеролог Наталия Жовтан.

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Так, по словам эксперта, зачастую риски опасных инфекций, имеющихся в туалетах, преувеличены. Но и совсем без опасений пользоваться ими было бы опрометчиво.

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Посещая уборную в общественном месте, стоит избегать контактов голой кожи с унитазом, старательно мыть руки после процедуры. Даже если унитаз выглядит чистым, на всех его поверхностях может находиться масса опасных микроорганизмов. Большинство из них с легкостью переходят к человеку и вызывают тяжелые инфекции.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Также врач отметила, стульчак не является самым грязным местом в туалете. Более грязной в микробиологическом отношении будут кабинка и дверная ручка, кран и дозатор мыла, на них могут находиться до нескольких тысяч микробов на каждый сантиметр площади.

Дезинфекция в городских туалетах с применением хлорсодержащих или иных растворов проводится строго по графику тем персоналом, который убирает туалет, о чем должна быть отметка с датой, временем и росписью. Кроме того, о проведении регулярной дезинфекции укажет типичный запах хлорки, витающий в общественных туалетах или следы белого порошка в области унитазов, которыми присыпают сливные отверстия. Эти средства обладают высокой степенью агрессивности в отношении бактерий или опасных вирусов, и, если обработка проводится регулярно, такой туалет безопасен для посетителей (даже если там плохо пахнет). Естественно, что все люди, посещающие общественные туалеты, должны помнить о личной гигиене, никакая дезинфекция не спасет от тех микробов, которых многие носят на немытых руках.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Говоря о болезнях, которыми можно заразиться в общественных туалетах, то это, конечно же, кишечные инфекции, которые передаются от больного человека к здоровому через загрязнения рук. Они выделяются с фекалиями, смываемыми в унитаз, а руки после посещения туалета, если ими притрагивались к крышке или стульчаку, нужно помыть, поделилась дерматовенеролог.

Заразиться гепатитом А или ротавирусом, если вы не пили воду из грязного унитаза и помыли руки после посещения кабинки, маловероятно. Они могут подолгу существовать в воде, на различных поверхностях и дверных ручках. Также кишечные микробы без особых проблем переживают холод, но все же, они предпочитают тепло и влажность.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Чаще развиваются такие инфекции:

Кишечная палочка

Существуют безопасные виды этой бактерии у каждого человека, но опасность представляют патогенные варианты. Они вызывают рвоту, диарею и признаки отравления и интоксикации. Дети и пожилые люди очень тяжело переносят данную инфекцию.

Стафилококк

Вызывает бактериальное поражение кожи в месте попадания инфекции. У взрослых стрептококковые инфекции после заражения в туалете развиваются редко – чаще от этого страдают дети. Меры предосторожности базовые: хорошо мыть руки с мылом, не садиться на ободок унитаза.

Бактериальная дизентерия (шигеллез)

Шигеллы часто попадают в организм с немытых рук. Проявляется интоксикацией толстого кишечника. Сопровождается рвотой, тошнотой и диареей. В настоящее время встречается только в странах с низкой гигиенической культурой.

Гепатит А — желтуха или болезнь Боткина

Патология нарушает работу печени и может привести к необратимым поражениям. Для интоксикации характерна лихорадка, сопровождающаяся болями в мышцах и области правого подреберья, а также общей слабостью и отсутствием аппетита, желтушностью склер и кожи.

Паразитарные инвазии

Яркий пример болезней, вызываемые несоблюдением мер гигиены. Самыми распространенными среди них являются аскаридоз и лямблиоз. Инвазии паразитами нередко маскируются под кишечные расстройства, аллергические реакции, простуду. Заражение некоторыми видами гельминтов приводит к энтеробиозу и вызывает серьезные осложнения.

Ротавирусные и энтеровирусные инфекции

Это острые инфекционные болезни, вызванные кишечными вирусами. Часто протекают с поражением мышц, ЦНС и кожных покровов. Проявляются частым стулом и кожными высыпаниями. В некоторых случаях могут появляться симптомы ОРВИ, например, кашель, насморк, жар. Передаются пищевым, орально-фекальным и воздушно-капельным путем.