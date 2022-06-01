Названы необычные симптомы сердечного приступа у женщин

Кардиолог, доктор медицинских наук Харлан Крумхольц предупредил о необычных симптомах сердечного приступа у женщин. Результатами своего исследования инфарктов он поделился с изданием Eat This, Not That.

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По словам Крумхольца, у женщин сердечные болезни чаще случаются из-за депрессии, плохой социальной поддержки, низкого уровня жизни. Врач также пришел к выводу, что развитию болезней сердца у женщин способствует изменение гормонального фона — количество жалоб у пациенток повышается после 65 лет, когда падает уровень эстрогена.

Сердечный приступ, продолжил врач, у женщин может проявляться мягче, чем у мужчин, и не сопровождаться сильной болью. Крумхольц указывает на то, что при болезнях сердца женщины могут жаловаться на тошноту, боль в челюсти, одышку, головокружение, сильную усталость во время обычных занятий — например, легкой прогулки.