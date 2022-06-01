Малышева предупредила дачников об опасной болезни

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева предупредили дачников, а также тех, кто проживает в частных домах о смертельно опасной болезни, которой можно заразиться от мелких грызунов, в том числе мышей.
Речь идёт о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, который в обиходе называют мышиной лихорадкой, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».
По словам специалиста, человеку этот вирус передаётся от грызунов, живущих в доме. Причём поначалу его симптомы можно легко спутать с обычной ОРВИ.
«У заболевшего наблюдается высокая температура, головные боли, слабость. А когда начинается острая почечная недостаточность, появляется рвота, болит спина, человек не может сходить в туалет. Вдохнуть вирус можно, просто подметая пол в дачном домке, где остаются мышиные экскременты, или плохо промыв овощи, чаще всего капустные листы»,
– резюмировала Малышева.