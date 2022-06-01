Малышева предупредила дачников об опасной болезни

«У заболевшего наблюдается высокая температура, головные боли, слабость. А когда начинается острая почечная недостаточность, появляется рвота, болит спина, человек не может сходить в туалет. Вдохнуть вирус можно, просто подметая пол в дачном домке, где остаются мышиные экскременты, или плохо промыв овощи, чаще всего капустные листы»,