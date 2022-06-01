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2 часа назад

Малышева предупредила дачников об опасной болезни

Свободная пресса

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева предупредили дачников, а также тех, кто проживает в частных домах о смертельно опасной болезни, которой можно заразиться от мелких грызунов, в том числе мышей.

Малышева предупредила дачников об опасной болезни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Речь идёт о геморрагической лихорадке с почечным синдромом, который в обиходе называют мышиной лихорадкой, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

По словам специалиста, человеку этот вирус передаётся от грызунов, живущих в доме. Причём поначалу его симптомы можно легко спутать с обычной ОРВИ.

«У заболевшего наблюдается высокая температура, головные боли, слабость. А когда начинается острая почечная недостаточность, появляется рвота, болит спина, человек не может сходить в туалет. Вдохнуть вирус можно, просто подметая пол в дачном домке, где остаются мышиные экскременты, или плохо промыв овощи, чаще всего капустные листы»,

– резюмировала Малышева.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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