Врач назвал симптомы, при которых нужно проверить щитовидку

Сухость кожи, нестабильное эмоциональное состояние, резкий набор веса — все это может указывать на проблемы с щитовидной железой. Почему нельзя упускать эти «тревожные звоночки» и какие осложнения могут быть — спросили у эндокринолога.

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Даниил Бобков Врач-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

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Щитовидная железа — орган, который нельзя недооценить

Щитовидная железа — маленький орган в виде «бабочки», который находится в нижней части шеи спереди от трахеи. Но несмотря на малый размер, ее значение сложно переоценить. В частности, она выделяет йодсодержащие гормоны: трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4), которые отвечают за скорость обмена веществ всех тканей и органов.

Но какие же проблемы может принести щитовидная железа? Заболевания щитовидной железы можно разделить на две группы: нарушение структуры и нарушение функции, которые могут развиваться как вместе, так и независимо друг от друга.

Признаки, которые указывают на проблемы с щитовидной железой

Нарушение структуры представлено диффузным зобом (увеличением объема железы) и узловыми образованиями. Это может проявляться чувством кома в горле, дискомфортом при глотании, поперхиванием или даже осиплостью при вовлечении голосовых связок. Наибольшую опасность может представлять сдавление трахеи, но чаще всего пациентов беспокоит косметический дефект. При наличии узловых образований важно, в первую очередь, оценить их злокачественный потенциал, что может потребовать дополнительного обследования и наблюдения в дальнейшем.

При избытке гормонов щитовидной железы в крови (тиреотоксикоз) отмечаются все признаки ускорения метаболизма: потливость, снижение веса при усилении аппетита, эмоциональная возбудимость, чувство жара, учащенное сердцебиение, нарушение менструального цикла у женщин и эректильной функции у мужчин, и многое другое. При аутоиммунной стимуляции щитовидной железы нередко может дополняться зобом и пучеглазием. Тиреотоксикоз часто начинается достаточно вырежено за счет выраженной симптоматики, но нередко человек может ходить с данным состоянием месяцами до выявления истинной причины жалоб. Вне зависимости от самочувствия, данное состояние может быть опасным и требовать серьезного лечения.

Дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), в свою очередь, может сопровождаться небольшой прибавкой веса, отечностью, вялостью, сонливостью, ознобом и сухой кожей. Как правило, длительное время данное состояние остается невыявленным, но встречается чаще, чем остальные патологии щитовидной железы. Особенно неприятно наличие дефицита во время беременности, поскольку нормальный уровень тиреоидных гормонов необходим для полноценного развития плода. Обычно терапия гипотиреоза требует замещения препаратами левотироксина натрия, но не во всех случаях. Дозировку подбирает врач индивидуально для каждого пациента.

Отдельно хочется упомянуть про аутоиммунный тиреоидит. При классическом течении начинается с разрушения ткани щитовидной железы антителами и выхода гормонов в кровь, что сопровождается проявлениями тиреотоксикоза. Однако уже через несколько недель состояние самостоятельно улучшается. Тем не менее, есть риски избыточного разрушения ткани с развитием другой крайности — гипотиреоза, который может потребовать медикаментозного лечения. В ряде случаев железа восстанавливается, но иногда препараты назначаются пожизненно.

Диагностика

Диагностика заболеваний щитовидной железы включает УЗИ щитовидной железы и определение уровня ТТГ (тиреотропного гормона), иногда дополняемых свободными Т4 и Т3 (йодсодержащие гормоны — трийодтиронин и тироксин) и некоторыми антителами. В случае узловых образований смотрят кальцитонин крови, а у отдельных пациентов проводят пункцию узла, или ТАБ — тонкоигольную аспирационную биопсию.