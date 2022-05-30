Педиатр объяснила, как отличить хронический насморк от аллергии

По данным медиков от хронического ринита регулярно страдает до 40% взрослого населения. При этом, многие часто путают хронический ринит с аллергическим. Для аллергического ринита характерно внезапное начало, когда на фоне полного здоровья внезапно появляется заложенность носа, простудный же ринит, появляется постепенно после других симптомов ОРВИ — разбитости, ломоты в мышцах и першения в горле.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале, как не перепутать обычный насморк с аллергическим. При хроническом рините главные симптомы обычно — это заложенность носа и стекание слизи по задней стенки глотки. При аллергическом — обильные выделения и чихание являются главными симптомами.

При хроническом рините часто человек не может определить, что вызывает у него симптомы. При аллергическом рините чаще понятно, из-за чего возникает проблема — например, при контакте с кошкой начинается чихание и насморк.

— Мария Евдокимова, врач-педиатр.

Специалист напомнила, что при хроническом рините симптомы могут продолжаться круглый год, хотя иногда холод или жара могут их усиливать.