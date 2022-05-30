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1 час назад

Педиатр объяснила, как отличить хронический насморк от аллергии

Letidor.ru

По данным медиков от хронического ринита регулярно страдает до 40% взрослого населения. При этом, многие часто путают хронический ринит с аллергическим. Для аллергического ринита характерно внезапное начало, когда на фоне полного здоровья внезапно появляется заложенность носа, простудный же ринит, появляется постепенно после других симптомов ОРВИ — разбитости, ломоты в мышцах и першения в горле.

Педиатр объяснила, как отличить хронический насморк от аллергии
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале, как не перепутать обычный насморк с аллергическим. При хроническом рините главные симптомы обычно — это заложенность носа и стекание слизи по задней стенки глотки. При аллергическом — обильные выделения и чихание являются главными симптомами.

При хроническом рините часто человек не может определить, что вызывает у него симптомы. При аллергическом рините чаще понятно, из-за чего возникает проблема — например, при контакте с кошкой начинается чихание и насморк.

— Мария Евдокимова, врач-педиатр.

Специалист напомнила, что при хроническом рините симптомы могут продолжаться круглый год, хотя иногда холод или жара могут их усиливать.

При аллергическом рините часто симптомы имеют сезонный характер, например, сезон цветения.

Болезни и лекарства,
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