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58 минут назад

Врач-дерматолог Натэла Гришина указала на отличительный симптом оспы обезьян

Моя Москва.онлайн

Натэла Гришина, врач-дерматолог, косметолог, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что по симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфатических узлов. В остальном, по словам специалиста, эти заболевания похожи.

Дерматолог указала на отличительный симптом оспы обезьян
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Проявляется оспа обезьян также в виде повышения температуры тела, слабости, лихорадки и высыпаний на коже, которые появляются на третий день болезни, в первую очередь на лице, слизистых, ступнях, гениталиях и ладонях. Еще через два-три дня сыпь превращается в пустулы (гнойнички), содержащие биологическую жидкость. Позже они покрываются корочкой и в таком состоянии находятся до трех недель. Эти корочки желательно не сдирать, так как те могут оставить глубокие рубцы»,

— Натэла Гришина, врач-дерматолог, косметолог.

По словам специалиста, внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно непросто. Гришина отметила, что похожие симптомы проявляются при кори, ветряной оспе, сифилисе и даже обыкновенной медикаментозной аллергии.

Болезни и лекарства,
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