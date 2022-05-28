Дерматолог указала на отличительный симптом оспы обезьян

Натэла Гришина, врач-дерматолог, косметолог, в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказала о том, что по симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфатических узлов. В остальном, по словам специалиста, эти заболевания похожи.
«Проявляется оспа обезьян также в виде повышения температуры тела, слабости, лихорадки и высыпаний на коже, которые появляются на третий день болезни, в первую очередь на лице, слизистых, ступнях, гениталиях и ладонях. Еще через два-три дня сыпь превращается в пустулы (гнойнички), содержащие биологическую жидкость. Позже они покрываются корочкой и в таком состоянии находятся до трех недель. Эти корочки желательно не сдирать, так как те могут оставить глубокие рубцы»,
— Натэла Гришина, врач-дерматолог, косметолог.
По словам специалиста, внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно непросто. Гришина отметила, что похожие симптомы проявляются при кори, ветряной оспе, сифилисе и даже обыкновенной медикаментозной аллергии.