В Аргентине подтвердили второй случай оспой обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердил второй случай заболевания оспой обезьян в стране - резидента Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Министерство здравоохранения сообщает, что результат теста, взятого у второго человека, у которого подозревали (оспу обезьян), оказался положительным", — говорится в публикации.

Речь идет о втором случае заболевания. Это резидент Испании, который приехал в провинцию Буэнос-Айреса и не имеет никаких связей с первым заболевшим. Путешественник прибыл в страну 25 мая, симптомы у него проявились на следующий день. Состояние здоровья пациента хорошее, он изолирован и получает лечение.