В Аргентине подтвердили второй случай оспой обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердил второй случай заболевания оспой обезьян в стране - резидента Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Министерство здравоохранения сообщает, что результат теста, взятого у второго человека, у которого подозревали (оспу обезьян), оказался положительным", — говорится в публикации.
Речь идет о втором случае заболевания. Это резидент Испании, который приехал в провинцию Буэнос-Айреса и не имеет никаких связей с первым заболевшим. Путешественник прибыл в страну 25 мая, симптомы у него проявились на следующий день. Состояние здоровья пациента хорошее, он изолирован и получает лечение.
Ранее в Великобритании за сутки выявили 16 новых случаев инфицирования оспой обезьян. Таким образом, общее число зараженных в стране составляет 106 человек. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.