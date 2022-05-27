Четыре признака, что у вас сосудистая деменция

Сосудистая деменция находится на втором месте по распространённости после болезни Альцгеймера. Возникает она при недостатке притока крови к мозгу. И вот какие у неё симптомы.

По словам доктора Ананда Вишванатана, доцента неврологии Массачусетской больницы общего профиля при Гарварде, около 15-20 случаев деменции у пожилых связаны с сосудистой деменцией. Но заметить повреждение мозга в этом случае бывает сложно. Вот каковы характерные признаки этого заболевания.

Проблемы с памятью. Вообще в зависимости от того, где конкретно повреждены сосуды в мозге, сосудистая деменция может вызвать разные симптомы. Это могут быть проблемы с равновесием, речью или памятью. У многих пациентов с сосудистой деменцией ухудшается память.

Невнятная речь. Если человек перенёс несколько инсультов, то этот признак может говорить о наличии сосудистой деменции. Может возникнуть эта болезнь и после обширного инсульта. Тогда могут произойти резкие изменения в психике, которые иногда сопровождаются невнятной речью или параличом.

Апатия и трудности с концентрацией. UCSF Health отмечает, что при сосудистой деменции у человека возникает апатия. Он также может отказываться от выполнения задач, которые раньше для него были рутинными и нравились ему. К примеру, пациент может перестать решать головоломки, потому что для него они стали слишком сложными.

Перепады настроения и изменение характера. Часто у людей с сосудистой деменцией на начальном этапе развивается депрессия, апатия, тревога. Также человек может стать более эмоциональным, испытывать резкие перепады настроения.