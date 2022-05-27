Кишечные бактерии могут влиять на эффективность лекарств от высокого давления

Новое исследование провели учёные из Колледжа медицины и наук о жизни Университета Толедо. Его актуальность высока: гипертонию часто называют «тихим убийцей», она является основным фактором риска сердечно-сосудистых катастроф – при этом, её очень трудно бывает взять под контроль.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Среди людей, страдающих повышенным артериальным давлением, порядка 20% тех, кто имеет резистентную гипертонию – то есть, их давление остаётся высоким даже при использовании лекарственных препаратов. Врачи увеличивают дозы, меняют препараты – но это не всегда гарантирует результат.

Видео дня

Ранее внимание учёных привлекла связь между показаниями артериального давления человека и уникальной коллекцией бактерий, которые живут в кишечнике. А в этом конкретном исследовании было изучено влияние кишечных бактерий на лекарство от высокого артериального давления.

В исследовании было проведено сравнение эффективности антигипертензивного препарата квинаприл у крыс с нормальными кишечными бактериями и тех, у которых кишечная микробиота была подвергнута высоким дозам антибиотиков. Учёные заметили, что животные, которым сначала давали антибиотики, лучше реагировали на препарат. Анализ микробиома выявил бактерии Coprococcus. В ходе лабораторных экспериментов удалось установить, что эти бактерии способны разрушать квинаприл.

Учёные также ссылаются и на отчёт 2015 года, в котором описана история женщины с резистентной гипертонией. В момент, когда ей пришлось принимать антибиотики в течение двух недель – ей удалось контролировать давление без антигипертензивных препаратов. Ещё в течение полугода после курса эффект держался, затем ей снова стало трудно бороться с высоким давлением с помощью лекарств.

Таким образом, делают вывод учёные, кишечные бактерии играют очень реальную и очень важную роль в регулировании эффективности лекарств от гипертонии.