Вирусолог допустил искусственную модификацию оспы обезьян

«Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма. Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием будут цепляться за такие вещи», — заявил ученый.