Каким заболеваниям могут быть подвержены рыжеволосые

«Люди с рыжим цветом волос имеют первый фототип. Это самая незащищённая кожа, которая тяжело вырабатывает меланин. У них нет естественной защиты от ультрафиолета, поэтому высок риск ожогов и онкологических заболеваний кожи», — заявила она в беседе с URA.RU.