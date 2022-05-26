Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Российский врач раскрыла последствия оспы обезьян для внешности

Lenta.ruиещё 1

Российский врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина раскрыла последствия оспы обезьян для внешности. Комментарий эксперта приводит Ura.ru.

Врач раскрыла последствия оспы обезьян для внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, у перенесших данную инфекцию пациентов на коже остаются патологические рубцы, которые обезображивают внешний вид. При этом их можно удалить с помощью высокотехнологичных методов, использующихся в современной косметологии, однако на коррекцию требуется длительное время.

«Это пилинги, длительные лазерные шлифовки с определенным периодом реабилитации, восстановления, потому что повреждения кожи после заболевания очень глубокие. Иногда коррекция растягивается на годы, в зависимости от степени поражения»,

— заявила дерматолог.

Кроме того, на улучшения состояния после оспы влияет сезонность, отметила медик. Так, упомянутые процедуры не рекомендуется проводить в месяцы, когда кожа наиболее подвержена действию ультрафиолетовых лучей.

Ранее в мае врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев оценил степень готовности России к оспе обезьян. По его словам, в России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз инфекции в страну. «На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов», — отметил медик.

Кроме того, врачи Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли симптомы данного заболевания. Среди основных признаков, указывающих на него, специалисты назвали повышенную температуру, недомогание и сыпь.

По данным ВОЗ, в мире оспа обезьян была подтверждена у 131 человека, еще 106 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Испании, Португалии и Великобритании.

Болезни и лекарства,Николай Малышев,Елена Малышева,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители