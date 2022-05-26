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16 минут назад

Иммунолог развеял миф о пользе витамина C при простуде

Вечерняя Москва

Иммунолог развеял миф о пользе витамина C при простуде
Фото: PexelsPexels

Вопреки распространенному мнению, прием витамина C не способствует улучшению состояния пациентов, у которых имеются симптомы простудных заболеваний. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Врач отметил, что россияне часто принимают витамин C при простуде и дают его детям. Но профилактическая доза этого витамина никак не влияет на выздоровление пациента и улучшение самочувствия.

По его словам, это обусловлено недостаточной дозировкой, передает ФАН.

— Чтобы получить подобный эффект, надо съесть его восемь граммов – но это уже вредно для здоровья, — объяснил он.

Что касается витамина Д, то, по словам эксперта, его нужно получать всем в профилактической дозе. Особенно он важен для детского организма.

Нехватка в организме необходимого для нормальной работы нервных клеток витамина B12 может привести к болезни Альцгеймера. Об этом сообщила доктор Брунильда Назарио. Она отметила, что без нормального снабжения организма этим витамином первые несколько лет внешних признаков возникающих патологий может быть не видно.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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