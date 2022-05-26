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1 час назад

Ревматолог объяснил, почему женщины чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям

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Повышенное проявление аутоиммунных заболеваний у женщин связано, в частности, с возможными гормональными дисбалансами в организме, сообщил главный ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев.

В доме правительства региона проходит женский форум «Здоровье». Мероприятие организовано Московским областным региональным отделением «Союза женщин России».

Он добавил, что такие женские форумы, как «Здоровье» помогают женщинам узнать о существовании провоцирующих факторов аутоиммунных заболеваний. К ним относятся хронические инфекции, избыточное пребывание на солнце, генетическая предрасположенность и так далее.

Главная задача форума «Здоровье» – помочь женщинам в стране быть более адаптированными, информированными в вопросах сохранения и поддержания своего здоровья, а также здоровья семьи и детей.

Болезни и лекарства,
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