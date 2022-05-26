Повышенное проявление аутоиммунных заболеваний у женщин связано, в частности, с возможными гормональными дисбалансами в организме, сообщил главный ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев.

В доме правительства региона проходит женский форум «Здоровье». Мероприятие организовано Московским областным региональным отделением «Союза женщин России».

Он добавил, что такие женские форумы, как «Здоровье» помогают женщинам узнать о существовании провоцирующих факторов аутоиммунных заболеваний. К ним относятся хронические инфекции, избыточное пребывание на солнце, генетическая предрасположенность и так далее.