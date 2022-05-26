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3 часа назад

Эпидемиолог перечислил симптомы болезни Лайма

Мослента

Повышение температуры и общий инфекционный синдром, появившиеся после укуса клеща, могут быть симптомами болезни Лайма. Об этом в беседе радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Эпидемиолог перечислил симптомы болезни Лайма
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«Клинические проявления при клещевом энцефалите весьма яркие, их трудно пропустить. При болезни Лайма (клещевом боррелиозе) в большинстве случаев острая инфекция выражается кожными проявлениями, это так называемая мигрирующая эритема», — сообщил эксперт.

По его словам, на месте присасывания клеща образуется покраснение округлой формы диаметром не менее пяти сантиметров. При этом повышается температура тела, а общее состояние напоминает простуду. Перечисленные симптомы говорят о том, что нужно срочно обращаться к врачу, пояснил Лебедев.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял популярный миф о клещах.

Болезни и лекарства,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,МГУ,
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