Эпидемиолог перечислил симптомы болезни Лайма

Повышение температуры и общий инфекционный синдром, появившиеся после укуса клеща, могут быть симптомами болезни Лайма. Об этом в беседе радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев .

«Клинические проявления при клещевом энцефалите весьма яркие, их трудно пропустить. При болезни Лайма (клещевом боррелиозе) в большинстве случаев острая инфекция выражается кожными проявлениями, это так называемая мигрирующая эритема», — сообщил эксперт.

По его словам, на месте присасывания клеща образуется покраснение округлой формы диаметром не менее пяти сантиметров. При этом повышается температура тела, а общее состояние напоминает простуду. Перечисленные симптомы говорят о том, что нужно срочно обращаться к врачу, пояснил Лебедев.