Эпидемиолог перечислил симптомы болезни Лайма

Повышение температуры и общий инфекционный синдром, появившиеся после укуса клеща, могут быть симптомами болезни Лайма. Об этом в беседе радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Клинические проявления при клещевом энцефалите весьма яркие, их трудно пропустить. При болезни Лайма (клещевом боррелиозе) в большинстве случаев острая инфекция выражается кожными проявлениями, это так называемая мигрирующая эритема», — сообщил эксперт.
По его словам, на месте присасывания клеща образуется покраснение округлой формы диаметром не менее пяти сантиметров. При этом повышается температура тела, а общее состояние напоминает простуду. Перечисленные симптомы говорят о том, что нужно срочно обращаться к врачу, пояснил Лебедев.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял популярный миф о клещах.